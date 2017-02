‘Apple presenteert volgende maand vier iPads en rode iPhone 7’

Mobile

Apple zou van plan zijn om volgende maand maar liefst vier nieuwe iPads te presenteren en een rode iPhone 7. De vier nieuwe iPads zijn voornamelijk opvolgers van bestaande modellen, zou zijn er drie modellen met een bestaand formaat, maar is er één model met een nieuwe formaat, namelijk de 10,5 inch iPad. Het nieuwe formaat zou een stuk innovatiever zijn dan de andere nieuwe modellen.

Apple zou van plan zijn om de bestaande iPads te vernieuwen, zo komt er een nieuwe iPad Mini van 7,9 inch, twee nieuwe iPad Pro’s met een schermformaat van 9,7 en 12,9 inch en tot slot een nieuwe iPad met een 10,5 inch scherm, waarbij die qua formaat even groot is als de iPad van 9,7 inch. Apple zou door gebruik te maken van een nieuw scherm de bezels veel dunner kunnen maken waardoor het grotere scherm in dezelfde behuizing past. Verder zou dit model ook innovatiever zijn, maar het is nog niet helemaal duidelijk, hoe dan precies.

Ook is er nog wat onduidelijkheid over de naamgeving. Apple heeft de namen iPad, iPad Mini, iPad Air en iPad Pro gevoerd de afgelopen jaren, welke het zal gebruiken bij de introductie van de vier nieuwe modellen is nog even afwachten.

Tot slot gaan er geruchten dat de iPhone 7 beschikbaar gaat komen in een extra kleur, namelijk rood. In hoeverre Apple die echt gaat presenteren of stilletjes gaat invoeren is nog onduidelijk. Veel van de nieuwe producten moeten volgende maand ook al in de winkels liggen.