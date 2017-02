Later dit jaar tweede grote update Windows 10

Apps & Software

In april brengt Microsoft de “Creators Update” naar Windows 10. Dat is een flinke update, waarin behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd zullen worden. Maar nu blijkt dit niet de enige grote update te zijn dit jaar: Microsoft heeft nu bevestigd later dit jaar nog met een tweede update te komen.

De bevestiging vond plaats tijdens een presentatie in Australië, waar onderstaande slide werd getoond. Op die slide staat het geplande releaseschema dat Microsoft hanteert, waar niet alleen de eerdergenoemde Creators Update op te vinden is, maar ook een mysterieuze “tweede update in 2017”.

Heel verrassend is het nieuws van die tweede update niet, de industrie ging er al geruime tijd vanuit dat er dit najaar nog een update zou volgen. Begin deze maand kwam Microsoft nog met een presentatie waarin het beelden vrijgaf van Project Neon. Dat is een geheel nieuwe ontwerptaal die het voor Windows in de maak heeft, die voor een grotere overlap tussen de verschillende varianten van het besturingssysteem moeten zorgen. Dat nieuwe ontwerp zou pas na de aanstaande Creators Update volgen en vermoedelijk is dat dan het geval bij deze tweede grote update. Verder wordt bij de tweede update ook de ondersteuning voor Qualcomm-processoren verwachten, zodat Windows 10 niet langer afhankelijk is van AMD en Intel.

De Creators Update brengt een boel veranderingen naar Windows 10. Daaronder bevinden zich onder meer verbeteringen van browser Microsoft Edge, een vernieuwd startmenu en opgeruimde notificatiescherm, meer functies voor stemassistent Cortana en een blauwlicht filter. Het zijn niet de enige updates, voor meer informatie verwijzen we je door naar ons overzicht. Naar verwachting wordt de Creators Update in april uitgerold.