‘Apple iPhone 8 krijgt 3D-scanner voor gezichtsherkenning’

KGI-analist Ming-Chi Kuo stelt dat de camera aan de voorzijde van de Apple iPhone 8 een flinke update krijgt. Deze zou voorzien worden van een technologie waarmee 3D-waarnemingen mogelijk worden. De telefoon kan daardoor niet alleen gezichten herkennen, maar ook voor andere functies die een 3D-camera vereisen ingezet worden.

Dit blijkt uit een nieuw bericht van de doorgaans betrouwbare analist, dat in handen is van 9to5Mac. Kuo stelt dat Apple ervoor kiest zijn iPhone 8 van een speciale camera te voorzien, die zal worden geproduceerd door Sony. Die camera wordt aangevuld door lasertechnologie van Lumentum en een infrarood ontvanger van Foxconn/Sharp. De combinatie van deze technieken maakt het mogelijk voor de smartphone om infrarood signalen te verzenden en ontvangen en aan de hand daarvan de diepte van objecten te bepalen.

De hardware zou verder functioneren met behulp van een algoritme dat PrimeSense ontwikkeld heeft. Apple nam dat bedrijf, dat onder meer de Kinect bedacht, in november 2013 over. Het algoritme van PrimeSense maakt plaatsbepaling aan de hand van infraroodtechnologie mogelijk.

Met deze 3D-camera wordt dan ook onder meer gezichtsherkenning mogelijk, evenals het maken van 3D-selfies en speciale functies in games. Zo zou de smartphone een foto van iemands gezicht kunnen maken en die kunnen plakken op een in-game avatar. Dat is bijvoorbeeld voor augmented reality een behoorlijk interessante functionaliteit.

Mocht Apple deze technologie kunnen integreren in de iPhone 8, is dat niet bepaald de enige vernieuwing die naar het schijnt ingevoerd wordt. Het zou bijvoorbeeld ook de eerste iPhone met een OLED-scherm moeten worden, die ook meteen een ander ontwerp krijgt dan eerdere modellen.

Naar verluidt kiest Apple ervoor om het toestel van een 5,8-inch compleet randloos scherm te voorzien. De thuisknop wordt dan vervangen door een virtueel functiegebied, onderaan het scherm, waar bijvoorbeeld snelkoppelingen te zien zijn. Doordat er nauwelijks schermranden zijn, zou de iPhone 8 ongeveer even groot moeten zijn als de iPhone 7 Plus. Ook wordt er geschreven dat de nieuwe iPhone draadloos opgeladen kan worden en voor 1.000 dollar over de toonbank gaat.

Komende maand schijnt Apple een speciaal evenement te houden, waarin het nieuwe producten presenteert. De iPhone 8 en de twee iPhone 7s-modellen waar geruchten over gaan, behoren daar niet bij. In maart zou Apple onder meer met nieuwe iPads komen en een rode iPhone 7.