Invoxia combineert met de NVX 200 een vaste telefoon en smartphone op kantoor

Veel bedrijven gebruiken op dit moment VoIP-telefoons, vaste telefoons op het bureau die communiceren met de buitenwereld via de netwerkkabel die er ingeprikt is. Dit type VoIP-telefoons heeft volgens het Franse bedrijf Invoxia zijn langste tijd gehad. Dit komt door de sterke opkomst van de smartphone in zakelijke omgevingen. Vandaar dat het bedrijf nu met de NVX 200 op de proppen komt, een telefoon die je gewoon op je bureau neer kunt zetten, maar waar je een smartphone in kunt plaatsen.

Het idee achter dit toestel is dat je alle functionaliteit van je smartphone gebruikt, maar dat je deze bedient middels de vaste telefoon. Het toestel beschikt over de cijfertoetsen die je gewend bent van een vast toestel, een klein display met wat informatie en er is een speaker met een vermogen van 5 watt ingebouwd. Hiermee zou je hem in combinatie met de ingebouwde Bluetooth-mogelijkheid moeten kunnen gebruiken als Bluetooth-speaker volgens de fabrikant.

Voor het plaatsen van de smartphone is er een dock aangebracht boven de toetsen en de speaker. Je zet het toestel hier rechtop in, dus in portretstand. Voor de verbinding met de te plaatsen smartphone zijn twee adapters meegeleverd, eentje met een Lightning-aansluiting en eentje met een Micro USB-aansluiting. Heb je op dit moment een toestel met een USB Type-c-aansluiting, dan kun je de NVX 200 dus niet gebruiken. Aangezien we hier te maken hebben met adapters, is dat echter wel eenvoudig toe te voegen door Invoxia en we hopen dat het bedrijf dit ook zal doen. Wellicht dat dit afhankelijk is van het initiële succes van dit toestel.

Op de NVX 200 zit een draaiknop, waarmee je door de contacten in je smartphone of je belgeschiedenis kunt navigeren. Het telefoneren zelf kun je hands-free doen of je kunt hiervoor de ouderwetse hoorn gebruiken. Naar verluidt beschikt de NVX 200 over ‘beam-forming microphones’ die zich richten op de spreker en dus veel omgevingsgeluid wegfilteren. De audiokwaliteit zou in het algemeen ook beter moeten zijn dan je gewend bent, dankzij door Invoxia zelf ontwikkelde audiotechnologie. Het apparaat is compatibel met alle bekende VoIP-applicaties zoals Skype, WhatsApp, FaceTime en Google Hangouts. Video kan eventueel ook toegevoegd worden door de gebruiker. Invoxia stelt de SDK voor compatibiliteit met de NVX 200 overigens beschikbaar aan ontwikkelaars van VoIP-applicaties.

De Invoxia NVX 200 is te koop op de website van de fabrikant en op Amazon en kost 249 euro.