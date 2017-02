Brother komt met nieuwe versie van de AiRScouter, een handsfree display

Hardware

Brother zullen velen van jullie kennen van de printers, multifunctionals en scanners die het bedrijf op de markt brengt, maar het is ook al een behoorlijke tijd bezig in een heel ander deel van de markt, namelijk in die van de handsfree displays. Al jaren geleden werd een bedrijf overgenomen dat hierin gespecialiseerd was en inmiddels hebben we enkele modellen gezien. Met de AiRScouter WD-200B is er nu een nieuwe model.

Een handsfree display is exact wat je op basis van de naam zou vermoeden, namelijk een scherm dat je niet in je handen vast hoeft te houden. Met behulp van een hoofdband wordt een klein schermpje vlak voor het oog gehouden, waarop een 720p-beeld wordt getoond. Je kunt daar doorheen kijken en op deze manier een beeld ‘projecteren’ op een meter afstand dat een diagonaal heeft van 13 inch. Je kunt de helderheid van het paneel aanpassen, het roteren of horizontaal spiegelen en het centrale deel van het scherm vergroten. Er zijn overigens ook versies van de AiRScouter te koop waarbij je de mate van doorzichtigheid kunt terugbrengen tot 50 of zelfs 100 procent.

Het display moet zijn beelden uiteraard ergens vandaan krijgen. Daarom is er een hdmi-aansluiting aangebracht op de WD-200B. Als je een hdmi-kabel ergens op een output device aan kunt sluiten, kun je de AiRScouter ermee van beeld voorzien. De rechtstreekse verbinding is met een meegeleverde control box, via een eveneens meegeleverde kabel van 2 meter. Op die control box sluit je de hdmi-kabel van het outputapparaat aan. De WD-200B heeft een ingebouwde accu die ongeveer 4 uur mee zou moeten gaan. Het apparaat is verder van stroom te voorzien via een Micro USB-kabel, waarmee je overigens de accu niet oplaadt.

In zakelijke en professionele omgevingen kan een handsfree display zoals de Brother AiRScouter WD-200B een handige toevoeging zijn. Je hebt immers je handen vrij. Denk hierbij aan werknemers in een magazijn, maar ook in situaties waarbij je hulp op afstand moet krijgen, bijvoorbeeld bij reparatie of onderhoud van apparatuur. Je krijgt dan de procedure op je handsfree display te zien, terwijl je met je handen de handelingen uit kunt voeren zonder dat je aandacht van het te repareren/onderhouden object afgeleid wordt. Ook als je in real time wilt zien wat een drone of camera aan het opnemen is, biedt een apparaat zoals de WD-200B in theorie in ieder geval de nodige mogelijkheden.

Voor meer informatie over de AiRScouter, kun je terecht op de website van Brother.