Beelden opgedoken van Samsung Galaxy S8 met scherm aan

Mobile

Er zijn al eerder beelden uitgelekt van de Samsung Galaxy S8, maar nooit met het scherm aan. Daardoor was er weinig duidelijk over hoe het nagenoeg randloze scherm er precies uit zou komen te zien. Nu zijn er twee foto’s uitgelekt die dit eindelijk onthullen. Daarnaast is nu iets meer bekend over de desktop-mogelijkheden van de Galaxy S8.

De foto’s werden bemachtigd door Android Police, en laten zien dat Samsung het ontwerp van de telefoon flink onder handen genomen heeft. Onderstaand beeld biedt wellicht de beste blik op de smartphone en laat zien dat er in elk geval aan de zijkanten nauwelijks sprake is van schermranden. Aan de boven- en onderkant wel. Die aan de bovenkant zijn er om ruimte te maken voor een voorcamera en een irisscanner.

Een ander gelekt beeld toont meer van de besturing van de smartphone. De foto hieronder komt van SamMobile en laat een lang, smal apparaat zien dat geen fysieke thuisknop heeft. Die knop is vervangen door een kleine navigatiebalk. Er is allereerst een kleine pijl naar links te zien (de ‘terugknop’), daarnaast een knop die direct tot het instellingenmenu leidt en de drie witte stippen aan de linkerkant hinten ernaar dat er meerdere navigatieschermen te zien zijn.

Naast de twee beelden die iets onthullen van de smartphone zelf, is er nu ook iets naar buiten gebracht van de Dex Dock. Dat is een speciale dock voor de Galaxy S8, waar je de smartphone in kan plaatsen. Daarna sluit je de dock met een HDMI-kabel aan op een monitor en kan je een aangepaste versie van de Samsung-software gebruiken als een soort desktop.

Naar verluidt worden de Galaxy S8 en een grotere S8 Plus op 29 maart gelanceerd. De beelden in dit bericht laten een toestel zien met gebogen scherm, en nauwelijks randen. Het gerucht gaat verder dat de smartphones draaien op de nieuwe Qualcomm Snapdragon 835 processor en voorzien zijn van digitale assistent Bixby.