Samenwerking IBM en VISA maakt betalen met auto mogelijk

Financiële dienstverlener Visa heeft een samenwerking met IBM bekend gemaakt om ieder op internet aangesloten apparaat met een betaalfunctie uit te rusten. In de basis is het een samenvoeging van IBM’s Watson IoT (Internet of Things) systeem en Visa’s token technologie. Samen zijn deze technologieën tot behoorlijk wat in staat, volgens Visa.

Visa handelt op het moment zo’n 60 procent van het totale wereldwijde betalingsverkeer af, terwijl IBM’s Watson bij nagenoeg iedereen in de IT-wereld wel bekend zal zijn of zou moeten zijn. Met de vinding zou je na het tanken door middel van je auto af kunnen rekenen, zonder gebruik te hoeven maken van cash geld, betaalkaarten of een telefoon. Daarbij zou je auto je kunnen waarschuwen wanneer de garantietermijn bijna verloopt. Of met microchips uitgeruste slimme sportschoenen, die zelf door hebben wanneer ze vervangen moeten worden. De mogelijkheden zijn legio, met meer dan 20 miljard op internet aangesloten apparaten aan het eind van 2020.

“Door IoT is de wereld om ons heen letterlijk aan het veranderen, of het nu bedrijven zijn die onmogelijke groei in efficiëntie kunnen bereiken of een wasmachine die ervoor zorgt dat we nooit meer wasmiddel tekortkomen. En achter deze transformatie zitten bedrijven als Visa en technologieën zoals IBM’s Watson IoT platform.”, aldus Harriet Green, general manager bij IBM Watson IoT.

Jim McCarthy, uitvoerend vice president innovatie en strategische samenwerkingen bij Visa Inc. gaat zelfs een stap verder. “Internet of Things zorgt niet alleen voor een veel betere samenwerking in de wereld, het verandert ook de manier waarop we leven, winkelen en betalen, door de manier waarop we kunnen betalen mee te verplaatsen naar waar de consument het graag wil hebben.”

Visa gebruikt haar token technologie om verbinding te maken met de infrastructuur in de cloud bij IBM. Het systeem geeft vervolgens een unieke digitale code vanuit het betaalsysteem, die door IBM’s IoT wordt opgepikt om te betalen. Door de beveiligingstechnologie van Visa zullen de gegevens op een veilige manier worden opgeslagen en verstuurd. Daarbij zullen betalingen via een unieke digitale identificatiecode verstuurd worden, zodat deze worden verwerkt zonder persoonlijke accountgegevens bloot te geven.

IBM werkt op het moment al samen met meer dan 6000 klanten over de hele wereld en in verschillende branches om hen te helpen de voordelen van IoT in te zien en te verbeteren.