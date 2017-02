Flinke toename financiële phishing in 2016

Security

In 2016 heeft Kaspersky Lab bijna 155 miljoen bezoeken aan verschillende soorten phishing-pagina’s gedetecteerd. Bijna de helft van deze geregistreerde aanvallen had als doel om financiële gegevens buit te maken, aldus de fabrikant van beveiligingssoftware. Dit is het grootste aandeel van financiële phishing dat tot nu toe door Kaspersky Lab is geregistreerd.

Cybercriminelen zijn hierbij op zoek naar waardevolle informatie zoals bankrekeningnummers, kredietrekeningen, burgerservicenummers en inloggegevens voor online bankieren om zo hun slachtoffers geld afhandig te maken.

Ten opzichte van 2015 is het aantal financiële aanvallen in 2016 met 13% gestegen.

“Voor cybercriminelen is financiële phishing altijd al een van de eenvoudigste manieren geweest om geld te verdienen”, zegt Martijn van Lom, General Manager Benelux van Kaspersky Lab.

“Je hoeft geen ervaren programmeur te zijn en je hoeft ook niet veel geld te investeren in ondersteunende infrastructuur. De meeste phishing-praktijken zijn natuurlijk gemakkelijk te herkennen en te vermijden, maar als we naar het aantal aanvallen in 2016 kijken, kunnen we concluderen dat veel mensen online nog steeds niet voorzichtig genoeg omgaan met hun financiële gegevens.”

Volgens het onderzoek van Kaspersky is bank-phishing van alle soorten financiële phishing de meest voorkomende. Een kwart van alle aanvallen gebruikte valse online-bankgegevens of andere bank-gerelateerde content.

Dit is een toename van ruim 8% ten opzichte van 2015. Het aandeel van phishing gericht op betalingssystemen en webshops is goed voor ruim 11% en 10%, een toename van 3,7% en 1,1% vergeleken met 2015.

Meer informatie over financiële phishing en andere bevindingen in het rapport ‘Financial cyberthreats in 2016’ is op Securelist.com lezen.