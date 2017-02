D-Link introduceert de DGS-3630 serie stapelbare managed 10GbE-switches

Networking

Wil je de backbone van je bedrijfsnetwerk niet de bottleneck laten zijn, dan kun je nooit te veel bandbreedte hebben. Vandaar ook dat switches met een 10Gb-uplink steeds populairder worden. Dit zijn modellen die voor de aan te sluiten apparaten nog gewoon gigabitpoorten aanbieden, maar die met elkaar of met een gateway verbonden worden middels een 10Gb-lijntje. D-Link komt vandaag met een compleet nieuwe lijn switches die dit als grootste gemene deler hebben, de DGS-3630 serie.

Met uitzondering van de 10Gb-uplink, hebben de nieuwe switches nog een ding gemeen met elkaar en dat is dat ze volledig managed zijn (Layer 3 dus). Volgens D-Link zijn ze bij uitstek geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven en ISP’s. De switches zijn stackable, dus je kunt een netwerk na verloop van tijd eenvoudig uitbreiden door er simpelweg een switch bij te zetten. Je kunt maximaal 9 negen switches ‘op elkaar stapelen’. De gekoppelde switches worden in een dergelijke configuratie vanaf een enkel ip-adres aangestuurd, wat het beheer een stuk overzichtelijker maakt. In theorie zou je met de grootste modellen in deze serie zo 432 gigabitpoorten kunnen realiseren in je netwerk.

De DGS-3630 switches worden standaard geleverd met de Standard Image software erop, maar je kunt er later nog andere images overheen installeren, om extra functionaliteit toe te voegen. Dit gaat volgens een licentiemodel en brengt dus wel extra kosten met zich mee. Naast de Standaard Image zijn er ook nog de Enhanced Image en de MPLS Image. Voor volledige Layer 3-switching moet je de Enhanced Image hebben, terwijl de MPLS Image is gericht op ISP’s, met de nodige extra VPN-services.

De DGS-3630 serie bestaat uit drie switches:

DGS-3630-28SC 20 SFP poorten 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP poorten 4 10 GbE SFP+ poorten

DGS-3630-28TC 20 10/100/1000BASE-T poorten 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP poorten 4 10 GbE SFP+ poorten

DGS-3630-52TC 44 10/100/1000BASE-T poorten 4 Combo 10/100/1000BASE-T/SFP poorten 4 10 GbE SFP+ poorten



De prijzen van de switches zijn als volgt, waarbij alle prijzen inclusief BTW zijn: