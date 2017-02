TP-Link introduceert de C5400X, de eerste 1,8 GHz 64-bit quad-core router

Networking

TP-Link heeft bekend gemaakt de eerste 1,8GHz 64-bit quad-core router ter wereld op de markt te brengen. De Archer C5400X wordt komende week tijdens het Mobile World Congress te Barcelona definitief onthuld. Volgens het bedrijf zelf is deze router tot wel vier keer zo snel als standaard AC-routers.

Dankzij een 2,4GHz (1000Mbps) en twee 5GHz (2.167Mbps) banden, heeft de router een theoretische bandbreedte tot zijn beschikking van in totaal 5333 Mbps behalen. De in totaal acht externe antennes moeten met hun RangeBoost-techniek zorgen voor een wifinetwerk met bereik tot wel 10.000 vierkante meter. Gezamenlijk moeten al deze factoren volgens TP-link zorgen voor een uitgebreid, stabiel en snel wifinetwerk dat geschikt is voor gebruik op meerdere apparaten tegelijk.

De Archer C5400X draait op een 1,8GHz dual-core processor. Drie 28nm Broadcom Cortex-A53-chips coördineren verder elk proces om vertraging bij de transmissie te reduceren. Hierdoor kunnen nog meer apparaten en high speed-applicaties tegelijk worden ondersteund en ontstaat er een stabiel Wi-Fi-netwerk dat door iedereen kan worden gebruikt.

Afgezien van deze wifimogelijkheden, heeft de Archer C5400X nog een aantal andere interessante functionaliteiten. Zo is er 16GB intern opslaggeheugen, zodat bestanden die binnengehaald worden in eerste instantie daar opgeslagen worden als back-up. Het apparaat draait een aparte Security Processing Unit (SPU) die alle encryptie en decryptie van VPN-pakketten afhandelt.

Roel Brandenbarg, Business Unit Manager Consumer bij TP-Link Nederland laat in de aankondiging weten dat het bedrijf vooral enthousiast wordt van de Archer C5400X omdat deze “huishoudens helemaal voorziet van wat ze nodig hebben voor hun entertainment-netwerk. We gebruiken als eerste de krachtigste router-processoren om optimale prestaties te bieden op het gebied van snelheid, kracht en eenvoud voor elk apparaat en elk gezinslid, wat ze ook willen doen.”

De router wordt gepresenteerd tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Dit vindt plaats van 27 februari tot en met 2 maart. De TP-Link Archer C5400X wordt volgend kwartaal in de Verenigde Staten uitgebracht. Voor Europa staat een release in de zomer gepland. De prijs van het product is nog niet bekend.