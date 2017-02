Samsung komt met nieuwe Windows 10 2-in-1-tablet

Mobile

Microsoft laat voorlopig niets los over een nieuwe Surface 3 of Surface Pro 5-tablet, maar ondertussen lijkt er wel een nieuwe Windows-tablet op komst te zijn van een andere hardwaregigant. Op de website van de FCC zijn details gepubliceerd over een goedgekeurde 10,2-inch tablet van Samsung.

Het Amerikaanse FCC heeft de nieuwe tablet al goedgekeurd voor de markt en daarbij enkele details gepubliceerd. Het Samsung-apparaat heeft als modelnaam SM-W627 en schijnt een 2-in-1 apparaat te worden. Veel andere details zijn er niet, al valt uit de FCC-informatie wel af te leiden dat de tablet een AMOLED-scherm met een beeldverhouding van 3:2 krijgt. Daarnaast zijn er de volgende details over connectiviteit:

Ondersteuning voor Bluetooth 4.1

Dual-band 802.11ac Wifi (ondersteuning voor 2,4 en 5GHz)

Uit de keuring van de FCC komt ook naar voren dat de tablet werkt met een extern toetsenbord. Daarmee lijkt de kans groot dat de Samsung-tablet gelijkenissen gaat tonen met bijvoorbeeld de Samsung TabPro S2. Dat is eveneens een Windows-tablet, waar ook een extern toetsenbord aangehecht kan worden. De FCC heeft de tablet overigens ook getest met USB-C kabels, waarmee er dus ook iets bekend is over het type aansluiting.

De nieuwe Samsung-tablet wordt vermoedelijk komende zondag al gepresenteerd. Dan heeft Samsung, vlak voor het begin van de Mobile World Congress, een eigen evenement waarop het meerdere apparaten zal onthullen. Welke apparaten er precies gepresenteerd gaan worden is niet bekend, al weten we wel zeker dat de Galaxy S8 er niet onthuld wordt.