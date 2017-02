SK Hynix overweegt bod op Toshiba NAND-business

Business

Toshiba lijkt zich richting de uitgang te bewegen in de markt voor NAND-flashgeheugen. Inmiddels hebben verschillende bedrijven hun interesse getoond om Toshiba te verlossen van zijn NAND-divisie. SK Hynix heeft duidelijk interesse, maar ook Micron en Western Digital zouden een bod voorbereiden.

Toshiba was in eerste instantie van plan om 19,9 procent van zijn aandelen in de NAND-business te verkopen, maar nu duidelijk is geworden dat het bedrijf veel meer geld moet ophalen gaat meer dan de helft van de NAND-divisie in de verkoop, mogelijk verkoopt Toshiba zijn complete NAND-divisie.

De CEO van SK Hynix heeft laten weten een bod te overwegen op de Toshiba NAND-business, de CEO ziet alleen graag dat Toshiba alles verkoopt en duidelijk is in een vraagprijs en een tijdschema waarin de overname kan plaatsvinden. Op dit moment is echter ook nog onduidelijk hoeveel procent Toshiba nu precies wil verkopen, het is echter duidelijk dat het bedrijf snel geld nodig heeft. SK Hynix is op dit moment de tweede speler in de markt voor DRAM, na Samsung, op de markt voor NAND speelt het een kleinere rol als vierde speler, mocht het bedrijf Toshiba overnemen dan is het meteen de nummer twee speler en komt het in de buurt van Samsung’s dominantie op de NAND-markt.

Western Digital en Micron zouden echter ook interesse hebben om de NAND-business van Toshiba over te nemen. Toshiba deelt op dit moment de ontwikkeling van NAND-technologie en NAND-fabrieken met Western Digital. Dit is ooit ontstaan uit een samenwerking met SanDisk, maar laatstgenoemde is afgelopen jaar ingelijfd door Western Digital.

De problemen voor Toshiba begonnen uiteindelijk met het boekhoudschandaal twee jaar geleden, daarna vonden er flink wat veranderingen plaats in het bestuur van het Japanse bedrijven. Werden er divisies afgestoten en verkocht, maar werd ook de strategie aangepast. Toshiba zag ook kansen in de ontwikkeling van nucleaire kerncentrales en deed daarvoor een flinke overname, het is die overname die Toshiba nu de das om doet. Door problemen met de ontwikkeling van twee kerncentrales in de Verenigde Staten moet Toshiba miljarden toeleggen op die deal.