Gelekte beelden tonen Huawei P10 en LG G6

De smartphones worden officieel een dag voordat het Mobile World Congress in Barcelona van start gaat gepresenteerd, maar er zijn nu al beelden gelekt van de Huawei P10 en LG G6. Beide beelden zijn verschenen op het Twitter-account van Evan Blass, die zeer regelmatig foto’s weet te plaatsen van nieuwe smartphones.

Beide toestellen worden op zondagmiddag gepresenteerd, LG houdt begin van de middag een persconferentie en Huawei wat later op de middag. Met de apparaten lijken de twee fabrikanten mee te doen met een nieuwe ontwikkeling, namelijk die van steeds dunnere schermranden.

Huawei P10

Allereerst de Huawei P10. Die heeft gebogen hoeken en lijkt veel op zijn voorganger, de Huawei P9 (review). De beelden laten een grijze versie van de smartphone zien. Opvallend is de fysieke thuisknop onderaan het scherm, waar waarschijnlijk de vingerafdrukscanner in verwerkt zit. Bij de P9 zat die nog op de achterkant, maar nu dus aan de voorzijde.

De Huawei P10 zou een 5,5 inch scherm krijgen en draaien op de octacore Kirin 960 processor van het Chinese bedrijf zelf. De kloksnelheid van de processor ligt op 2,3GHz en het toestel zou draaien op Android 7.0 Nougat met de EmotionUI 5.1-schil eroverheen geïnstalleerd. De camera aan de achterkant heeft naar verluidt een 20MP sensor en uiteraard Leica-technologie, de camera aan de voorkant beschikt naar verluidt over 12MP. Uiteraard zijn dit nog maar geruchten en volgen de officiële kenmerken komende zondag, als Huawei het toestel presenteert.

LG G6

Dan de LG G6, waarover al lange tijd informatie over naar buiten gebracht wordt. Het toestel heeft niet alleen een nieuwe beeldverhouding – 2:1 – maar ook een groter scherm dan normaal. Gewoonlijk neemt het display van een smartphone zo’n 70 procent van de voorkant in beslag, dat is bij deze smartphone zo’n 90 procent.

Op de achterkant van de LG G6 is een dubbele camera te zien, gescheiden door een led-flitser. Daar onder zit een vingerafdrukscanner, omdat er op de voorkant geen ruimte meer is voor een thuisknop. De G6 wordt verder niet modulair, zoals zijn voorganger, de LG G5 (review), wel was. Net als Huawei onthult LG de G6 komende zondag, voorafgaand aan de MWC.