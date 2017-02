Intel kan Qualcomm alleen uit iPhone concurreren op prijs en conflict

Business

Intel lijkt een goede kans te maken om Qualcomm volledig uit de iPhone te concurreren. Apple en Qualcomm liggen overhoop en gaan naar de rechter over een conflict over prijzen rond licenties maar ook over de Qualcomm-modemchips die Apple al jarenlang gebruikt in de iPhones. In de iPhone 7 werd al deels gekozen voor een Intel-modem, in de volgende iPhone zitten mogelijk alleen nog maar Intel-modems.

Voor Intel is het enorm goed nieuws dat Apple en Qualcomm met elkaar overhoop liggen want het bedrijf krijgt daardoor de kans om modemchips te leveren voor onder meer de iPhone 7, maar mogelijk ook voor toekomstige modellen. De kans is zelfs aanwezig dat Apple volledig overstapt op modems van Intel.

Dat is dan wel een beslissing die gebaseerd is op de kosten en de juridische conflicten die het bedrijf heeft met Qualcomm. Als we de modemchips namelijk naast elkaar zetten, dan kan Intel simpelweg niet tippen aan de chips van Qualcomm. Intel heeft nu net een nieuwe CAT16-chip gepresenteerd met een maximale downloadsnelheid van 1 Gbps en een uploadsnelheid van 225 MBps, verder ondersteunt het modem 8×4 MIMO en tot wel 35 LTE-banden. Ook worden alle huidige LTE-, GSM- en CSDMA-versies ondersteund.

Op papier heeft Intel een hele goede chip, ware het niet dat Qualcomm al een stap verder is en net een CAT18-chip heeft aangekondigd met een snelheid van 1,2Gbps. Waardoor Intel weer net een stap achterloopt op Qualcomm. Het verschil is in de huidige iPhone 7 ook aanwezig, Apple heeft toegegeven dat iPhones met een Qualcomm-modem worden gelimiteerd, zodat ze qua prestaties gelijkwaardig zijn aan een iPhone 7 met een Intel-modem. Apple vindt de chips van Qualcomm echter te duur.