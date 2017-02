Samsung Exynos 9 is sneller en zuiniger

Hardware

Met de introductie van de nieuwe Exynos 9 Series 8895 zet Samsung een grote stap voorwaarts richting betere prestaties en voegt zelfs gigabit LTE/4G ondersteuning toe.

De nieuwe Exynos 9 System-on-a-Chip (SoC) zou zo’n 27% sneller moeten zijn dan zijn voorganger en daar 40% minder energie voor nodig hebben. Het is tevens de eerste chip van Samsung die gigabit LTE/4G ondersteunt waardoor aanzienlijk hogere snelheden binnen handbereik liggen.

Deze snelheidswinst is mogelijk doordat Samsung is overgestapt naar een 10nm process. Hierdoor kunnen efficiëntere chips worden geproduceerd en zit het Qualcomm op de hielen die al eerder de stap zetten van 14nm naar 10nm met de Snapdragon 835 Soc.

Op dit moment is nog moeilijk te voorspellen welk van deze 10nm SoC’s de winnaar gaat worden totdat we ze op de testbank hebben gelegd. Er is echter genoeg reden om aan te nemen dat beide SoC’s ongeveer gelijk zullen presteren en onderlinge verschillen minimaal zijn.

De Exynos 8895 maakt gebruik van een processor met acht kernen en het grafische deel zou duidelijke verbeteringen moeten laten zien op het gebied van 4K VR en gaming. Volgens Samsung ondersteunt de SoC video-opnames in 4K resolutie op 120 frames per seconden en camera’s met een resolutie van maximaal 28MP.

Daarnaast kan de nieuwe Exynos 9 volgens Samsung snelheden aan van 1 Gbps download en 150 Mbps upload. Niet dat je deze snelheden in de praktijk zal halen met een apparaat dat deze SoC aan boord heeft, maar tot op zekere hoogte betekent het wel dat maximale overdrachtssnelheden hoger kunnen liggen.

De Exynos 9 8895 is inmiddels officieel in massaproductie gegaan, wat betekent dat we hem binnenkort tegen kunnen komen in nieuwe apparaten, zoals mogelijk de Samsung Galaxy S8.