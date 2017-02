Business

Zo ongeveer iedere tien jaar, gebeurt er iets dat zo revolutionair is dat het het dagelijks leven verandert. Dat gebeurde eens met de komst van het internet, en daarna met de smartphone. Nu is er weer een nieuw tijdperk aangebroken: de komst van machines die kunnen denken. Op dit moment is artificial intelligence niet meer een begrip uit een science fiction film, maar een werkelijkheid die steeds dicterbij komt. We moeten er nu rekening mee houden dat op korte termijn er machines zullen staan die ons advies kunnen geven en ons kunnen helpen met nemen van beslissingen.

Op dit moment wordt er erg veel onderzoek gedaan op het gebied van AI en cloud technologie. Apple, Google, Amazon en Microsoft zetten vol in op AI, machine learning en Cloud technologie. Dat deze technologieën belangrijk zijn en de wereld zullen veranderen weten deze technologiebedrijven, maar hoe precies is nog ontastbaar. De bovengenoemde bedrijven zijn zelfs een partnerschap aangegaan om elkaar te kunnen versterken op het gebied van AI onderzoek. Daarnaast werken de bedrijven ook aan hun eigen projecten.

AI Superclouds en deep learning

Nog niet zo lang geleden verbrak Microsoft een wereldrecord. Het bedrijf was in staat iedere Engelstalige Wikipedia pagina, in het totaal 5 miljoen in minder dan een tiende van een seconde te vertalen . Google doet ondertussen waar het goed in is, computers die zich kunnen aanpassen aan veranderlijke omstandigheden en patronen kunnen ontdekken ondersteunen de internet crawling algoritmen. Onlangs heeft Google zijn belangrijkste infrastructuur onderdeel geüpgraded met zeer krachtige GPU’s om de effecten van “deep learning” te verbeteren.

Dan is er nog IBM. Het bedrijf houdt zich bezig met op AI gebaseerde Cloud technologie. Misschien herinner je je Watson nog, het op AI gebaseerde schaakspel dat IBM ontwikkelde. Watson gaat zich nu bezig houden met echte business cases. Volgens het bedrijf zou AI de sleutel kunnen zijn in het identificeren van kansen en patronen die door mensen onmogelijk zouden kunnen worden.

De ontwikkeling van AI gaat sneller dan gedacht.

Op dit moment ontwikkelt AI zich razendsnel. Volgens Martin Schroeter CFO en vice president van IBM gaat de ontwikkeling sneller dan experts hadden kunnen voorspellen. AI zal ons leven veranderen, zoveel is zeker. Wat er overblijft zijn complexe ethische vraagstukken die kunnen ontstaan als de ontwikkeling van AI te snel gaat. Niemand weet nog precies wat ons te wachten staat. Daarnaast zullen machines die kunnen leren een grote impact hebben op de manier van ontwikkelen van producten wat invloed kan hebben op de werkgelegenheid in een land. Dit zijn serieuze vraagstukken waarover overheden nu al zouden moeten nadenken