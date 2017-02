Asus gaat smartphones verkopen in Nederland

Business

Asus heeft besloten telefoontjes te gaan verkopen in Nederland, de Taiwanese fabrikant gaat daarmee tegen de stroom in, waar veel fabrikanten hun smartphone-activiteiten afbouwen besluit Asus juist de markt op te gaan. Asus trapt af in Nederland met zijn ZenFone 3-toestellen.

Vanmiddag presenteerde Asus tijdens een persevenement in Amsterdam zijn smartphones. Het bedrijf heeft laten weten vooralsnog te focussen op een aantal retailers, maar nog niet op de telecomproviders. Asus moet het qua verkopen dus hebben van een aantal grote winkelketens en online webwinkels. Hoeveel toestellen de fabrikant hoopt te verkopen heeft het niet bekendgemaakt.

Asus gaat in Nederland de markt op met de ZenFone 3, ZenFone Go en ZenFone 3 Max, drie toestellen met elk een andere prijsklasse. Asus lijkt zich in eerste instantie vooral te richten op het lagere en middensegment. De smartphones van Asus zijn verder ook niet nieuw, ze worden al geruime tijd in andere landen verkocht, de ZenFone 3 werd vorig jaar mei al gepresenteerd.

Het meest high-end toestel van de Taiwanese is de ZenFone 3, een toestel met een 5,5 inch scherm, een Qualcomm Snapdragon 612, 4GB werkgeheugen, 32GB aan opslagcapaciteit en twee simkaart slots. Het toestel heeft een adviesprijs van 400 euro. De specificaties van de ZenFone 3 Max en ZenFone Go zijn een stuk minder krachtig en dat is ook terug te zien in de prijzen, deze toestellen kosten respectievelijk 200 euro en 150 euro.

Hoewel Asus nu met redelijk gedateerde toestellen komt, zal dat in de toekomst wel gaan veranderen, het bedrijf maakte ook bekend dat de ZenFone AR, een toestel met ondersteuning voor Google’s augmented reality-platform Tango, wel als eerste naar onder andere Nederland zal komen.