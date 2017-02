Desktopgebruik zakelijke markt daalt tot onder 50%

Hardware

Begin 2017 is het aantal zakelijke desktopgebruikers op de Nederlandse markt terug gelopen tot minder dan de helft van het totaal (47%). Steeds meer gebruikers maken gebruik van andere hardware, als laptops (29%), thin clients (18%) of tablets (6%). Anno 2010 was het aandeel desktops nog 71,7%, waar laptops (18%) en thin clients (10,3%) ver achter liepen. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile op basis van 7.000 gesprekken die zijn gevoerd met IT-verantwoordelijken van Nederlandse bedrijven met 50 of meer medewerkers.

Toch is de de desktopcomputer in de bedrijven die zijn overgestapt naar laptops, tables of this clients nog niet uitgebannen. 77% Van de Nederlandse bedrijven heeft steeds desktops in gebruik, tegen 96% in 2010. Bij overheids- en zorginstellingen is de daling in het gebruik van desktops significant groter. Bij de overheid wordt nog slechts door 65% van de gebruikers gebruik gemaakt van een desktop, tegen 58% bij de zorginstelligen. In het onderwijs (89%) en de industrie (87%) worden nog de meeste desktops gebruikt.

Een grote stijging is te zien bij de thin clients. In zeven jaar is het aantal this client gebruikers in het Nederlandse bedrijfleven gestegen van 25% in 2010 naar 36% in 2017. In de zorg ligt dat aantal het hoogst en gebruikt zo’n 75% de hardware. Bij de overheid (54%), in de ICT & Utilities (18%) en in het onderwijs (16%) ligt dit percentage stukken lager.

De zakelijke tabletmarkt lijkt inmiddels over zijn hoogtepunt heen. Bij 32% van de locaties is wel minimaal één zakelijke tablet aanwezig, waarbij de publieke sector het hoogst scoort (40%). In de industrie (26%) en transport (24%) scoort de tablet het laagst. Opvallend is het extreem hoge percentage iPad gebruikers. Zo’n 80% van de zakelijke gebruiker werkt op een iPad. Samsung volgt op gepaste afstand met 6,5%, voor Microsoft (4,9%). Samsung heeft zijn marktaandeel sinds 2013 wel zien toenemen, komende van 3%. De tablet kwam pas na 2010 op in de zakelijke markt, na de introductie van de iPad, halverwege 2010.



Van de gebruikte desktops is 47% een HP koploper in gebruik. Dell volgt met 36%, waarna Lenovo met 8,5% de Nederlandse top 3 completeert. Daarmee heeft het Chinese Lenovo haar marktaandeel wel sterkt vergroot, komende van 2,5% in 2010. HP en Dell blijven sinds 2010 schommelen rond de 47/48%, waar Dell stabiel rond de 34/36% blijft hangen. Fujitsu dat enkele jaren geleden nog op de derde plek stond, is daarbij enkele procentpunten gedaald.