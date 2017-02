Google-dochter Waymo klaagt Uber aan voor stelen technologie zelfrijdende auto’s

Business

Veel grote bedrijven werken op dit moment aan technologie die het mogelijk moet maken voor auto’s om autonoom te rijden. Google is er al heel lang mee bezig, tegenwoordig onder de naam Waymo. Maar ook Uber, het bedrijf dat naam maakte met zijn taxidienst. Alphabet (Google) heeft nu besloten Uber aan te klagen en stelt dat bepaalde technologie door Uber is gestolen.

Spil in deze zaak is voormalig Google-werknemer Anthony Levandowski, die nu bij Uber actief is. Hij, blijkt uit opmerkingen die Waymo publiceerde op Medium, ongeveer een maand voor zijn vertrek een externe harde schijf aangesloten te hebben op zijn werkcomputer om vervolgens flink wat data te kopiëren.

“Waymo heeft bewijs gevonden dat Anthony Levandowski, een voormalig manager van het project rond zelfrijdende auto’s van Waymo en nu dezelfde technologie maakt voor Uber, kort voor zijn vertrek meer dan 14.000 zeer vertrouwelijke bestanden gedownload en gekopieerd heeft.”

De 14.000 bestanden draaiden specifiek om het lasersysteem waar de auto’s van Waymo gebruik van maken om de wereld om hen heen in kaart te brengen. Met behulp van die gegevens kunnen de auto’s probleemloos over de weg rijden. In de aanklacht valt te lezen dat Levandowski de technologie gebruikt had om de startup Otto te lanceren. Dat werd in augustus overgenomen door Uber, waarna Levandowski aan het hoofd van Ubers afdeling voor de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s kwam te staan.

In de aanklacht schrijft Waymo dat de technologie van Uber “opvallende gelijkenissen vertoont met de vertrouwelijke ontwerpen van Waymo en ook lijkt op handelsgeheimen van Waymo”. Uber laat weten de aanklacht serieus te neen en “deze zaak zorgvuldig” te willen bestuderen.

Waymo en Uber zijn enkele van de grootste bedrijven in de race om zelfrijdende auto’s op de markt te brengen. Waymo bestond in eerste instantie als het Self-Driving Car Project van Google en heeft de technologie al zo’n tien jaar in ontwikkeling. Dat project werd in december onder het bedrijf Waymo geschaard, in een poging de technologie zo snel mogelijk op de markt te kunnen brengen. Uber werkt verder sinds 2015 aan de ontwikkeling van de technologie.