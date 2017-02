Gartner & IDC: SaaS & IaaS gaan zorgen voor groei in cloud

Services

Onderzoeksbureaus IDC en Gartner denken dat de SaaS en IaaS de komende jaren voor de meeste groei gaan zorgen in de cloud. Tegelijk verwachten de twee bedrijven wel dat de komende jaren de groei af zal zwakken en dat de markt steeds meer zal bewegen naar cloud only-toepassingen.

IDC focust zich bij zijn onderzoek vooral op IaaS, PaaS en SaaS, waar Gartner kijkt naar management- en beveiligingsdiensten, advertenties en zakelijke processen in de cloud. De twee bedrijven zijn het er volgens CloudPRO over eens dat de groei van de cloudmarkt langzamerhand begint te stabiliseren.

“De wereldwijde cloudmarkt betreedt een periode van stabilisatie, met een groeipiek van 18 procent in 2017, waarna die groei de komende jaren afneemt,” aldus Sid Nag, onderzoeksdirecteur van Gartner. Ook IDC voorziet een periode van langzaam afnemende groei. In 2017 zou de cloudmarkt nog met 24,4 procent groeien, en in 2020 nog maar met 21,5 procent.

Ook zijn beide onderzoeksbureaus het erover eens dat drie factoren zorgen voor een steeds breder gebruik van de cloud: kostenvoordelen, schaalbaarheid en de brede toepassingsmogelijkheden ervan. “Organisaties jagen cloudstrategieën na wegens de multidimensionale waarde van clouddiensten, waaronder waarden als de brede toepassingsmogelijkheden, schaalbaarheid, kostenvoordelen, innovatie en zakelijke groei,” legt Nag uit.

Vooral IaaS en PaaS worden de groeimotoren van de wereldwijde cloudmarkt. Gartner schat dat alleen al IaaS met 36,8 procent groeit de komende twaalf maanden en eind 2020 zou de IaaS markt met 105,6 procent gegroeid zijn. IDC voorziet soortgelijke cijfers voor IaaS, met dit jaar een toename van 30,1 procent.

De twee bedrijven verwachten verder dat SaaS het grootste blijft. Frank Gens, hoofdanalist van IDC stelt dat SaaS eind dit jaar al tweederde van al het cloudgebruik verzorgt. De manier waarop bedrijven de cloud benaderen zal ook veranderen volgens Gens: “De cloud wordt steeds uitgebreider, vertrouwder, intelligenter en beter toegespitst op de industrie en werklast. […] Waar de cloud evolueert, zorgt deze volgens ook voor nieuwe mogelijkheden – die wij de Cloud 2.0 noemen.”