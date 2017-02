Gerucht: 10,5-inch en 12,9-inch iPad Pro pas in mei op de markt

Mobile

Geruchten over nieuwe iPads zijn er genoeg. Er zouden snel vier nieuwe modellen gepresenteerd worden, maar nu is er een bericht waar uit blijkt dat een 10,5-inch en 12,9-inch iPad Pro pas in mei op de markt komt. Daarmee zou de release van in elk geval die twee modellen uitgesteld zijn.

Het nieuws is afkomstig van het Aziatische DigiTimes, dat stelt dat de apparaten niet in het eerste kwartaal al op de markt komen, zoals lang verwacht werd. Eerdere deze week was er nog een een gerucht over een speciaal iPad-evenement dat Apple komende maand zou organiseren, om vier nieuwe iPad-modellen te lanceren.

Eerder was er het bericht dat Apple zou komen met een nieuwe iPad Pro met 12,9-inch scherm, een 10,5-inch model, een goedkopere 9,7-inch variant en een vernieuwde 7,9-inch iPad mini. Diverse anonieme bronnen van de DigiTimes stellen dat de meeste modellen dus niet in maart al gepresenteerd worden.

“Verkopers hadden gehoopt dat ten minste een van de twee grote tablets, de 10,5-inch iPad of de 12,9-inch iPad Pro, in het eerste kwartaal van 2017 samen met het instapmodel, de 9,7-inch iPad, gelanceerd zouden worden,” schrijft de DigiTimes. “Bronnen claimen nu echter dat beide geplande grote modellen niet voor mei of juni op de markt komen, waarmee ze de verkopen van leveranciers in het eerste kwartaal zullen beïnvloeden.”

Kenners denken dat Apple in 2017 zo’n 40 miljoen iPads verkoopt. Dat is iets minder dan in 2016 het geval was, vermoedelijk om een aantal redenen. Het uitblijven van spannende vernieuwingen is er een van, maar tablets hebben ook een langere verlooptijd dan de gemiddelde smartphone bijvoorbeeld.