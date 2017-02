Huawei heeft vlaggenschip P10 en P10 Plus in Barcelona gepresenteerd

Mobile

Huawei heeft zojuist zijn nieuwe vlaggenschepen voor 2017 gepresenteerd, het bedrijf is er dit jaar op tijd bij. Waar Samsung ervoor kiest om zijn vlaggenschip later dit jaar te presenteren, waarschijnlijk april, kiest Huawei ervoor om de introductie een paar maanden te vervroegen.

Normaliter kiest Huawei voor eind maart of begin april om zijn nieuwe vlaggenschip te presenteren, dit jaar zijn de kaarten anders gedeeld en heeft Huawei ervoor gekozen vroeg in het jaar zijn nieuwe vlaggenschip te introduceren. Daarnaast komt het bedrijf meteen met twee versies, de normale Huawei P10 en de Huawei P10 Plus.

Huawei heeft de lijn van de afgelopen jaren opnieuw doorgetrokken en het ontwerp verder verbeterd en focust het opnieuw op een goede camera-ervaring maar ook op goede prestaties. Vorig jaar kwam het Chinese bedrijf met de unieke samenwerking met Leica, waarmee het een dualcamera-opstelling heeft ontwikkeld die nog betere foto’s moet maken. Vorig jaar waren we over het algemeen erg tevreden over de fotokwaliteit, maar sommige concurrenten hadden het nog beter voor elkaar. Huawei introduceert daarom nu Huawei dual-camera 2.0, waarbij de kwaliteit naar een nog hoger niveau moet zijn getild. Huawei lijkt de beste smartphonecamera te willen hebben, of dat ook gelukt is, zal later moeten blijken in een review.

Daarnaast lijkt Huawei een flinke focus te hebben gehad op prestaties. Het bedrijf ontwerp al jarenlang eigen chips voor in zijn smartphones, deze zijn altijd goed geweest, maar nooit superieur ten opzichte van de markt. Dit jaar lijkt Huawei de concurrentie wat meer dwars te willen zitten want de percentages waar Huawei mee gooit zijn indrukwekkend te noemen. Zo zou de Huawei P10 de beste multicore CPU-prestaties leveren en is de GPU met 180 procent verbeterd ten opzichte van de vorige processor. Ook is de chip 40 procent energiezuiniger dan zijn voorganger. De HiSilicon Kirin 960 moet de prestaties echt naar een hoger niveau tillen, aldus Huawei.

Verder maakt Huawei natuurlijk ook gebruik van buzzwords van het moment, zo beschikt deze chip over machine learning, waarbij het toestel anticipeert op het gebruik van het toestel, waardoor apps gedeeltelijk is het werkgeheugen worden geladen zodat ze sneller opgestart kunnen worden.

Huawei introduceerde vorig jaar EMUI 5.0, een compleet nieuwe versie van Huawei’s Android-skin, deze is een stuk schoner en opgeruimder dan vorige versies. Dit jaar komt komt het met EMUI 5.1, waarin opnieuw de nodige verbeteringen zijn doorgevoerd.

Als we specifiek naar de toestellen gaan kijken zien we dat de Huawei P10 voorzien is van een 5,1 inch scherm en de P10 Plus van een 5,5 inch scherm. De P10 is wederom voorzien van een Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, terwijl de P10 Plus een QHD-resolutie heeft gekregen van 2560 x 1440 pixels. Huawei heeft verder de dual-camera optelling van Leica opnieuw op de achterkant geplaatst met een RGB-sensor van 12 megapixels en een 20 megapixel monochroom camera. Aan de voorzijde van het toestel is een enkele camera geplaatst, maar wederom met Leica-technologie. De vingerafdrukscanner is verplaatst, deze bevindt zich niet langer aan de achterzijde maar aan de voorzijde van het toestel.

De toestellen beschikken beide over Corning Gorilla Glass 5 en extreem dunne bezels, waardoor het schermoppervlak aan de voorkant weer wat groter is geworden. Al met al heeft Huawei zich opnieuw weten te verbeteren, met betere prestaties en een wederom iets mooier ontwerp. Echt grote innovaties toont Huawei niet, maar dat hoeft ook niet meer, die tijd zijn we voorbij in de smartphonemarkt, het zijn nu de kleine dingen die het hem doen.

Wellicht is dat de Huawei VIP Service die het nu introduceert in Nederland. Met deze VIP Service kan je na aankoop van je toestel deze registeren bij het Chinese bedrijf en krijg je geen twee maar drie jaar garantie op je toestel. Daarnaast belooft het bedrijf dat indien het toestel kapot gaat, deze binnen drie dagen kosteloos zal worden gerepareerd, inclusief pick-up en return. Huawei kiest dus voor het aanbieden van een uitstekende garantie om de klant over de streep te trekken. Slim, zeker als je ook wat meer zakelijke klanten wil binnenhalen.

De Huawei P10 is vanaf 24 maart te verkrijgen in Nederland voor 599 euro, de Huawei P10 Plus is verkrijgbaar vanaf 10 april vanaf 749 euro.