Samsung kondigt nieuwe Android-tablet aan, de Galaxy Tab S3, inclusief S-Pen

Hardware

Tijdens een persconferentie vandaag tijdens Mobile World Congress in Barcelona heeft Samsung de doeken van een nieuwe tablet gehaald. Dit nieuwe model zal door het leven gaan als Galaxy Tab S3. Het meest in het oog springende verschil met de inmiddels al bijna twee jaar oude Tab S2 is de aanwezigheid van een capacitieve stylus, door Samsung zoals gebruikelijk aangeduid als S-Pen.

De markt voor Android-tablets is tegenwoordig verre van levendig te noemen. Veel fabrikanten zijn inmiddels al grotendeels gestopt met het regelmatig uitbrengen van nieuwe modellen. Naast Samsung lijkt alleen Lenovo nog een redelijk volledige line-up in het assortiment te willen hebben. Het feit dat de Tab S2 al bijna richting zijn tweede verjaardag geeft in ieder geval aan dat de nadruk bij Samsung toch ook niet meer helemaal op deze productgroep ligt.

Android-tablets blijven natuurlijk wel doorlopen als het gaat om de verkopen. Daar wil Samsung graag zijn aandeel van en in hebben, dus is het niet gek dat het Koreaanse bedrijf ook het topmodel af en toe vernieuwt. Dit terwijl een Tab S2 voor de meeste typen gebruik op dit moment ook zeker nog voldoet wat ons betreft. Zeker als je een tablet met name gebruikt om bijvoorbeeld in het vliegtuig of elders filmpjes te bekijken of gewoon wat op internet te surfen, heb je helemaal niet zoveel nodig.

Galaxy Tab S3

De Tab S3 is echter wel echt een upgrade ten opzichte van de Tab S2. Samsung richt zich met dit apparaat primair op het gebruik ervan bij het spelen van games en het bekijken van video’s. Dit is met name duidelijk aan de technologie die is verwerkt in het scherm. Zo ondersteunt het Super Amoled-scherm een bitdiepte van 10 bits, wat veel meer kleuren mogelijk maakt en het dynamisch bereik verbetert.

Een tweede onderscheidend kenmerk van de Tab S3 is de aanwezigheid van de S-Pen, die vergeleken met eerder gebruikte S-Pens volgens Samsung weer wat verbeterd is op het gebied van accuraatheid en drukgevoeligheid. Zeker als je een tablet vaak gebruikt om te schetsen of virtueel te schilderen, is een dergelijke stylus zeer zeker een nuttige toevoeging.

Voor het inloggen heeft Samsung biometrische authenticatie toegevoegd, wat in dit geval een duur woord is voor een vingerafdruklezer. De ir-sensor voor het scannen van de ogen die we op de Galaxy Note 7 tegenkwamen, is voor zover wij hebben kunnen zien niet van de partij op dit apparaat.

Overige opvallende specificaties zijn de 4:3-schermverhouding van het 9,7-inch grote paneel (2048×1536), de quad-core Snapdragon 820 SoC en de 13MP-camera achterop. De accu heeft een capaciteit van 6000 mAh (met ondersteuning voor snelladen) en de usb-verbinding is Type-C. Vooralsnog draait de tablet op Android 6.0. Over updates worden nog geen uitspraken gedaan. Voor het spelen van games wordt de Vulkan API ondersteund en ook de Game Launcher die we vorig jaar voor het eerst zagen bij de Galaxy S7 doet zijn opwachting.

De overname van Harman enkele maanden geleden is al terug te zien in de Galaxy Tab S3. Er zijn vier speakers geïntegreerd van het merk AKG, een van de merken van Harman International.

De Samsung Galaxy Tab S3 is vanaf begin april verkrijgbaar in Nederland, maar vanaf 27 februari vooruit te bestellen via de website van Samsung. De verkoopadviesprijs bedraagt € 679,- voor de WiFi-versie en € 769,- voor de versie met 4G.