LG presenteert vlaggenschip G6

LG heeft in Barcelona, een dag voor het Mobile World Congress, zijn nieuwe vlaggenschip gepresenteerd, de G6. Niet alleen heeft de telefoon een nieuw ontwerp, ook is het principe voor de high-end telefoons bij LG vanaf nu anders. Geen modules, nieuwe features of een focus op specificaties. In plaats daarvan heeft LG zich er naar eigen zeggen gewoon op gericht een goed toestel af te leveren.

Dat lijkt ook wel gelukt te zijn. Leidend bij het ontwerp is het grote scherm, dat tegelijk handzaam moest zijn. Om die reden heeft LG de schermranden behoorlijk wat kleiner gemaakt en daarnaast de verhouding van het scherm aangepast. Zoals eerder al bleek, is van het gebruikelijke 16:9 nu 18:9 gemaakt. Daarmee is de smartphone precies tweemaal zo lang als deze breed is.

Vooral door die nieuwe verhouding is het 5,7-inch lcdscherm met resolutie van 2.880 x 1.440 pixels, prima in gebruik. Een ander interessante designkeuze zijn de afgeronde schermranden. LG stelt dat dit nodig was om het scherm beter bestand tegen klappen te maken. Als het toestel valt, verdelen die afgeronde hoeken de klap van de impact beter dan de scherpe hoeken die een display normaalgesproken heeft.

Wat de specificaties betreft, heeft LG weinig spannende keuzes gemaakt. De G6 draait op Android 7.0, met daar de Google Assistent bij geïnstalleerd. Een Qualcomm Snapdragon 821 processor houdt het systeem draaiende en werkt met 4 gigabyte aan werkgeheugen. Verder beschikt de gebruiker over 32 gigabyte opslaggeheugen, dat uit te breiden is met een microSD-kaart.

Ook heeft LG gekozen voor een dubbele microfoon, USB 3.1, NFC, vingerafdrukscanner en een LTE-downlink die snelheden tot 600Mbps ondersteunt. Iets interessanter is het feit dat de LG G6 voldoet aan de IP68 rating, waarmee die geheel beschermd is tegen stof en zonder problemen in water van een meter diep kan vallen.

Natuurlijk zijn er ook iets ‘mindere’ eigenschappen. Zo kan de batterij niet langer verwijderd worden – wat nodig was om die IP68 rating mogelijk te maken. Gelukkig is de batterij wel prima en gaat het om een 3.300mAh lithium ion accu. Deze kan opgeladen worden middels Quick Charge 3.0 en een meegeleverde USB-C kabel.

Tot slot heeft de G6 een dubbele camera aan de achterkant. Beide sensoren beschikken over 13 megapixels en werken afzonderlijk van elkaar. Daardoor kunnen gebruikers kiezen tussen enerzijds een beeldhoek van 70 graden en anderzijds een van 125 graden. De camera aan de voorkant maakt foto’s met een groothoeklens en 5 megapixels.

Hoe duur de glazen smartphone wordt is nog niet bekend. Naar het schijnt komt het toestel in april naar Nederland, als ook Samsung zijn Galaxy S8 uit brengt.