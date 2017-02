HP presenteert Surface-concurrent Pro x2

Hardware

De Microsoft’s Surface Pro-tablets waren een van de eerste tablets die meer konden bieden dan een veredelde webbrowser, door er een 2-in-1 van te maken met een toetsenbord kan het een echt werkstation zijn . HP omarmt dat idee en heeft tijdens het Mobile World Congress de HP Pro x2 612 G2 gepresenteerd. Deze 2-in-1 is krachtiger dan zijn voorganger, beschikt over betere specificaties en is zeer geschikt voor zakelijk gebruik.

Net als bij veel andere 2-in-1 laptops, kan het scherm losgekoppeld worden van het toetsenbord. Dat kan vervolgens met behulp van een ingebouwde standaard rechtop gezet worden en is niet alleen met vingers te besturen, maar ook met een optioneel meegeleverde stylus.

Het 12-inch display beschikt over een resolutie van 1.920 x 1.280 pixels. Daarbij gaat het om een aanraakscherm, voorzien van Gorilla Glass 4. Het apparaat is verder in meerdere varianten verkrijgbaar: er kan gekozen worden voor een Intel Pentium, Core M3, i5 of i7 processor, met maximaal 8 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan opslagcapaciteit.

De Windows 10-tablet is volgens HP ontworpen om mee op reis te nemen en om mede om die reden gaat de batterij zo’n 11 uur mee, bij normaal gebruikt.

Het is apparaat is verder voorzien van USB 3.1, USB 3.0, een microSD-kaartingang, simkaarthouder en smartcardlezer. Het apparaat weegt met toetsenbord 1,2 kilo en zonder 850 gram. Het prijskaartje mag er tot slot wel zijn: de HP Pro x2 612 G2 is verkrijgbaar vanaf 1.200 euro.