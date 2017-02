SanDisk geeft iPhone-gebruikers nu 256GB opslaggeheugen

Hardware

SanDisk introduceert twee interessante nieuwe producten voor mensen met een iPhone of iPad. De mobiele flashdrives van het bedrijf beschikken nu over een maximale capaciteit van 256GB, waarmee gebruikers nog veel meer foto’s, video’s en muziek op kunnen slaan.

SanDisk heeft twee nieuwe producten gelanceerd in zijn lijn van iOS-flash drives: de 256GB SanDisk iXpand Flash Drive en de 256GB SanDisk Connect Wireless Stick. SanDisk speelt daarmee handig in op het beperkte opslaggeheugen van het gemiddelde iOS-apparaat. De goedkoopste iPhone 7 beschikt bijvoorbeeld over 32GB aan opslagcapaciteit. Voor meer capaciteit moet minimaal honderd euro extra neergeteld worden. SanDisk vraagt er niet minder voor, maar levert wel veel meer opslagcapaciteit voor 269,95 euro krijg je 256GB aan opslagcapaciteit.

SanDisk iXpand Flash Drive

De SanDisk iXpand Flash Drive is een mobiel opslagapparaat waarmee mensen snel en eenvoudig extra opslagcapaciteit ter beschikking krijgen. De drive kan met een flexibele Lightning-connector en een USB 3.0 connector aangesloten worden, om snel en eenvoudig foto’s en video’s over te zetten van een iPhone of iPad naar een Mac of PC.

Afgezien van die fysieke kabel, is er ook een applicatie om op de iPhone of iPad te installeren, die automatisch informatie overzet naar de drive. Afgezien daarvan is de drive voorzien van encryptiesoftware, die bestanden met wachtwoorden beveiligt, zodat gevoelige informatie beschermd blijft.

SanDisk Connect Wireless Stick

Met meer dan 256GB capaciteit biedt de SanDisk Connect Wireless Stick iPhone en iPad gebruikers de mogelijkheid om een grote hoeveelheid content te streamen en op te slaan met één druk op de knop. Ook hiervoor is een app ontwikkeld: de SanDisk Connect app.

Die applicatie maakt het beheren van inhoud tussen verschillende apparaten, waaronder de iPhone, iPad, iPod, Mac en PC mogelijk middels een beveiligde wifi-verbinding. Het is verder mogelijk om middels deze stick video, audio en films te streamen naar drie apparaten tegelijk.