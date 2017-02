Alcatel komt met smartphone voorzien van verwisselbare led-cover

Mobile

Tijdens het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona is de Alcatal A5 LED onthuld. De smartphone heeft een interactieve led-cover, die vooral op de wat jongere consument gericht is. De cover is verder gekoppeld aan allerlei mobiele apps, waardoor sneller te zien zou moeten zijn waar een melding van binnen komt.

De A5 LED geeft bijvoorbeeld een bepaald licht af als gebruikers een bericht binnenkrijgen van een applicatie, denk maar aan WhatsApp of Facebook. Ook reageert de cover op bepaalde muziek, en kunnen gebruikers zelf hun eigen thema’s en patronen aanmaken. Zo heeft de gebruiker volgens Alcatel “elke dag een frisse look”.

“Alcatel biedt met de A5 LED een paar echte fun features, zoals oplichtende notificaties op de LED-cover, de mogelijkheid om zelf, LED-cover-patronen en -thema’s samen te stellen en een indrukwekkende multimedia-ervaring. Het toestel is ideaal voor mensen die graag plezier maken en hun persoonlijkheid willen benadrukken,” zegt William Dowie, Portfolio Management Director van Alcatel.

Het apparaat is verder voorzien van vrij standaard eigenschappen. De ingebouwde processor is er een van onbekend octacore-type, en krijgt 2 gigabyte werkgeheugen. Qua opslaggeheugen wordt er 16 gigabyte in het toestel meegeleverd. Dat kan uitgebreid worden met een micro-SD kaart. Verder is er een 1280 x 720 pixels display, van 5,2-inch.

De A5 LED heeft verder een 8 megapixel camera een de achterkant en een 5 megapixel camera aan de voorkant. Beiden zijn voorzien van een flitser, om ook in donkere omstandigheden goed foto’s te kunnen maken. De A5 LED is vanaf juni 2017 beschikbaar in Europa voor 199 euro en wordt geleverd in drie varianten: Metallic Black LED back cover en een extra Metallic Black, of een Metallic Silver back cover.