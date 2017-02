Nieuwe BlackBerry-smartphone heeft fysiek toetsenbord

Mobile

Als je niet om kan gaan met een virtueel toetsenbord op het scherm van je smartphone, heeft BlackBerry een oplossing voor je. Na een tijdje afwezig te zijn geweest, heeft het merk, dat nu in licentie op de markt wordt gebracht door het Chinese TCL, voorafgaand aan het Mobile World Congress in Barcelona de nieuwe KEYone onthuld. Het toestel heeft een fysiek toetsenbord, goede camera en draait op Android.

De belangrijkste eigenschap waarmee de smartphone zich van de concurrentie onderscheidt is natuurlijk het toetsenbord. Niet alleen is het een fysiek toetsenbord, volgens fabrikant TCL is het ook meteen het meest geavanceerde ooit. Dat komt doordat het toetsenbord over allerlei handige nieuwe functionaliteiten beschikt.

Zo is het mogelijk om middels bepaalde veegbewegingen op het toetsenbord te navigeren. Omhoog vegen is bijvoorbeeld gelijk aan de selectie van een bepaald voorspeld woord. Andere mogelijkheden zijn sneltoetsen binnen het thuisscherm – zo hoef je enkel op de ‘b’ te drukken om meteen de browser te lanceren. Interessant is ook dat de spatiebalk voorzien is van een vingerafdrukscanner.

De KEYone smartphone is voorzien van een 4,5-inch lcd-scherm. Dat beschikt over een resolutie van 1.620×1.080 pixels en heeft een beeldverhouding van 3:2. De smartphone heeft een aluminium behuizing en een soort kunststof op de achterkant, die voorzien is van een textuur voor een betere grip.

Android 7.1 wordt draaiende gehouden door een Qualcomm Snapdragon 625 processor, die beschikt over 3 gigabyte aan werkgeheugen. De gebruiker heeft beschikking over 32 gigabyte aan opslaggeheugen. De smartphone beschikt verder over een flinke accu, met capaciteit van 3.505mAh en Quick Charge.

Wat de camera’s betreft, heeft TCL ook niet bezuinigd. De fabrikant koos voor een 12 megapixel Sony IMX378 sensor aan de achterkant, die ook meegeleverd wordt met de Google Pixel-toestellen. Aan de voorkant zit verder een 8 megapixel camera voor het maken van selfie’s.

De nieuwe BlackBerry-smartphone is volgens TCL de “meest veilige Android-smartphone” en beschikt over de speciale veiligheidssoftware van het bedrijf zelf. Zo is er DTEK-software meegeleverd en de BlackBerry Hub, die alle binnenkomende informatie verwerkt. Wanneer de BlackBerry KEYone in de verkoop gaat is niet bekend. Er is ook geen verkoopprijs onthuld.