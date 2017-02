Sony lanceert nieuwe smartphones & Android-projector

Consumer

Sony heeft tijdens een persconferentie op het Mobile World Congress een aantal nieuwe producten onthuld. Nieuw zijn vier smartphones en een speciale projector, die van elk oppervlak een aanraakscherm maakt.

De grootste van die nieuwe onthullingen is vermoedelijk die projector, die vorig jaar al onthuld werd, maar toen nog geen naam en releasedatum had. De Sony Xperia Touch bevond zich toen nog in een experimenteel stadium, maar komt nu echt op de markt.

Sony Xperia Touch

De beamer draait op Android 7 en kan op uiteenlopende oppervlakten een “scherm” projecteren. Heel scherp wordt het beeld overigens niet: het formaat is tussen de 23 en 80 inch met een resolutie van 1.366 bij 768 pixels. Het beeld dat geprojecteerd wordt krijgt een tiental punten waarop het aangeraakt kan worden, wat werkt middels infrarooddetectie. Deze functie is alleen mogelijk als de beamer een 23-inch scherm kan projecteren en als de sensor alle vingers van de gebruiker registreert. Als er dus iets in de weg staat, kan die niet gebruikt worden.

Met wat voor processor de Xperia Touch draaiende gehouden wordt is niet bekend. Wel weten we dat er 3GB aan werkgeheugen en 32GB opslagcapaciteit aanwezig is. Het apparaat heeft verder een wifi-chip, USB-C aansluiting, Bluetooth 4, NFC en een HDMI-aansluiting. Aan al deze mogelijkheden zit een behoorlijk groot prijskaartje van 1.500 euro.

Sony Xperia XZ Premium

De Xperia XZ Premium is wellicht het belangrijkste nieuwe model van Sony. Dat is voorzien van 5,5-inch scherm met een indrukwekkend schermpaneel met een 4K-resolutie. Het is een van de eerste smartphones met dit soort scherm, dat ook nog voorzien is van High Dynamic Range, waardoor het ook beter kleuren en contrasten toont.

De smartphone draait op de nieuwe Qualcomm Snapdragon 835 processor, met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagcapaciteit. Uiteraard is het een Android 7.1 smartphone, waarvan de opslagcapaciteit uitbreidbaar is met maximaal 256GB via een microSD-kaartje. De accu heeft een capaciteit van 3.230mAh. Tot slot is er aan de achterkant een 19 megapixel camera en aan de voorkant eentje die plaatjes maakt met 13 megapixel.

De Xperia XZ Premium wordt in het voorjaar uitgebracht in Nederland met een adviesprijs van 749 euro.

Sony Xperia XZ

Deze wat lichtere variant van de Premium heeft iets minder goede specificaties. Zo beschikt dit toestel over een 5,2 inch scherm met een Full HD-resolutie (1920×1080 pixels) en zit er onder de motorkap een Snapdragon 820-processor met 4GB werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit. .Het toestel heeft verder dezelfde 19 en 13 megapixel camera’s als de high-end variant. Verder is er Android 7.0 en een 2.900mAh accu. De Xperia XZ is vanaf 13 maart te koop, met prijs van 649 euro.

Sony Xperia XA1

Ook voor het midrange-segment zijn er smartphones onthuld. De Xperia XA1 is een toestel dat in april voor 299 euro in de verkoop gaat. De smartphone heeft en Helio P20-processor met 3GB werkgeheugen en 32GB aan opslagcapaciteit. Sony heeft gekozen voor een 5 inch scherm met een HD-resolutie van 1280 bij 720 pixels. Sony heeft de smartphone voorzien van een 23 megapixel camera aan de achterzijde, aan de voorzijde is nog een 8 megapixel camera te vinden.

Sony Xperia XA1 Ultra

Van de Xperia XA1 komt ook een duurdere variant uit. Die krijgt een 6-inch scherm met een resolutie van 1920×1080 pixels. Dit toestel wordt aangedreven door een Helio P20-processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagcapaciteit. Het apparaat beschikt verder over een 2.700mAh accu en dezelfde camera’s als zijn kleinere broertje. Wat de prijs en verkoopdatum betreft, is er helaas nog niets bekend over de Xperia XA1 Ultra. Uiteraard draait dit toestel ook op Android 7.0.