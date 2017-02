Microsoft en Porsche presenteren Porsche BOOK ONE

Hardware

Vanavond hebben Microsoft en Porsche een nieuwe 2-in-1 pc gepresenteerd in het W-hotel in Barcelona. De nieuwe 2-in-1-pc beschikt over een tablet en een toetsenbord dat gecombineerd gebruikt kan worden maar ook worden losgekoppeld. Daarnaast beschikt het systeem over een uniek scharnier waardoor deze 360 graden kan draaien. De eerste 2-in-1 die ook 360 graden ondersteunt.

Deze nieuwe 2-in-1 is opnieuw een stapje voorwaarts in de innovatie van de laptop. Het ontwerp is werkelijk uniek en bestaat uit twee symmetrische delen die beide 7,7mm dik zijn. Het ene deel is de tablet en het andere deel een toetsenbord. Het ontwerp is redelijk hoekig maar wel zeer modern en volledig gemaakt van aluminium, zoals je van Porsche mag verwachten.

Het scherm heeft een formaat van 13,3 inch en beschikt over een 4K-resolutie van 3200 x 1800 pixels. Aan de binnenkant is een Intel Core i7-7500U met 16GB werkgeheugen en 512GB aan opslagcapaciteit te vinden. De accuduur is gemiddeld zo’n 14 uur en kan binnen twee uur volledig worden opgeladen, ruim voldoende voor een volledige werkdag.

Als we kijken naar de aansluitingen dan heeft dit model geen last van het Apple-syndroom, er zijn naast twee USB Type-C-poorten ook twee USB Type A 3.0-poorten aanwezig in het keyboard-dock. Het systeem draait verder op Windows 10 Pro en is daarmee gericht op de zakelijke markt. Helaas beschikt het model niet over vPro of een TPM-module, wat voor de zakelijke markt wel weer een gemis is. Er wordt ook een stylus-pen meegeleverd, de BOOK ONE PEN, afkomstig van Wacom en beschikt over 2048 drukpunten.

De Porsche BOOK ONE komt in april op de markt in 17 landen waaronder Nederland voor een adviesprijs van 2795 euro. Daarvoor krijg je de tablet, toetsenbord, stylus-pen, HDMI-adapter en sleeve. Een flink prijskaartje, maar daarvoor krijg je ook een flinke laptop.