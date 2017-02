YouTube: Dagelijks kijken onze gebruikers 1 miljard uur

Networking

YouTube heeft een nieuwe mijlpaal bereikt als het aankomt op het aantal uren dat mensen elke dag video’s kijken. Op dit moment streamen mensen elke dag zo’n 1 miljard uur aan content per dag. Dat is meer dan 100.000 jaar aan beeldmateriaal, elke dag weer.

De mijlpaal werd door YouTube’s VP of engineering Cristos Goodrow aangekondigd in een blogpost. Daarin schrijft hij dat de site zich sinds een paar jaar niet meer concentreert op het aantal views per video, maar juist op de tijd die mensen doorbrengen met het bekijken van video’s. Die overgang was volgens Goodrow niet eenvoudig, “maar we dachten dat het ons zou helpen om van YouTube een fijnere plek te maken voor zowel de makers als de fans.”

Vorig jaar al bereikte men de mijlpaal van 1 miljard uur aan gestreamde content per dag. “De mijlpaal vertegenwoordigt het genot van de uitzonderlijk diverse video’s die creatieve mensen elke dag maken. Over de hele wereld brengen mensen een miljard uur per dag door met het belonen van hun nieuwsgierigheid, ontdekken van nieuwe muziek, met het bijhouden van het nieuws, met het volgen van hun favoriete mediapersoonlijkheden en het bijhouden van de nieuwe trends”.

De nieuwe mijlpaal laat zien dat YouTube nog altijd ongelofelijk groeit. In 2014 keken gebruikers van over de hele wereld gemiddeld zo’n 300 miljoen uur aan video’s per dag. Een jaar later was dat een half miljard en nu al één miljard uur per dag.

Uiteraard hoopt YouTube dit aantal uren nog veel hoger te maken. Zo komen er steeds meer livestream mogelijkheden naar de site, die binnenkort ook mobiel beschikbaar zijn voor alle kanalen met 10.000 abonnees. Daarnaast wil het dat mensen meer doen dan alleen video’s bekijken. Daartoe bouwt het aan een sociaal netwerk op zijn site, waarbij gebruikers meer in gesprek kunnen gaan met makers van video’s.