Nieuwe functie Avast Wi-Fi Finder-app voor Android gericht op IoT apparaten

Het Tsjechische Avast heeft een nieuwe functie voor de Avast Wi-Fi Finder app voor Android aangekondigd. De functie zal gebruikers van de app naar verluidt helpen om de beveiliging van hun netwerken en hun Internet of Things (IoT) apparaten te beschermen.

IoT-apparaten zijn erop gericht om het leven een stuk eenvoudiger te maken. In het verleden is echter ook al gebleken dat ze potentieel tot allerlei problemen kunnen leiden op het gebied van security. Vandaar dat Avast nu met de nieuwe functie komt, waarmee ook deze apparaten kunnen worden geanalyseerd en uiteindelijk beter beveiligd worden. Een analyse van de router of het access point wordt gelukkig ook niet vergeten, aangezien uit gegevens van Avast zelf blijkt dat meer dan 40% van de gebruikers over de hele wereld last hebben van een slecht beveiligde router.

Avast Wi-Fi Finder

Avast Wi-Fi Finder is zoals inmiddels wel duidelijk zal zijn een app die gebruikers waarmee het voor gebruikers mogelijk moet worden om apparatuur in het netwerk te beschermen. Als een gebruiker zich aanmeldt via Wi-Fi, bepaalt Avast Wi-Fi Finder automatisch welke apparaten zich op het netwerk bevinden en beoordeelt het de veiligheid van de router. Hij maakt verder gebruik van een database met bekende gevaren, waar de via Wi-Fi aangesloten apparaten op gescand worden. Wordt er iets ontdekt wat niet door de beugel kan, dan probeert Avast Wi-Fi Finder gebruikers te helpen om dit op te lossen. Je kunt hierbij denken aan het aanpassen van een wachtwoord of het updaten van een apparaat naar de meest recente versie van de firmware, die in het algemeen ook de nodige patches heeft op het gebied van security. Tijdens een korte demo die we hebben gekregen van de app, zagen we bijvoorbeeld dat deze uit kan lezen welke versie van iOS op een iPhone of iPad staat.

“In de afgelopen maanden hebben we een stijging opgemerkt in het aantal aanvallen door grootschalige botnets die gebruik maken van IoT apparaten en onbeveiligde routers”, aldus Gagan Singh, SVP en GM, Mobile bij Avast, “Het is gemakkelijker dan ooit voor hackers om aangesloten apparaten te aan te vallen om de gebruikers te bespioneren, vertrouwelijke informatie te stelen of het apparaat gebruiken als een cyber-wapen in een grotere aanval. Gebruikers moeten erg voorzichtig zijn op het moment dat ze hun apparatuur aansluiten op een Wi-Fi-netwerk.” Als je zelf goed weet waar je mee bezig bent, heb je een app zoals Avast Wi-Fi Finder niet per se nodig. Ben je niet helemaal zeker van je zaak, dan kan het in ieder geval geen kwaad om deze en andere apps eens te proberen.

De update voor de gratis beschikbare Avast Wi-Fi Finder-app voor Android-gebruikers zal beschikbaar zijn in de zomer van 2017.