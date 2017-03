Hoe FaaS je kan helpen bij het ontwikkelen van betere applicaties

Apps & Software

Begrippen als BaaS (Backend as a Service) en PaaS (Platform as a Service) klinken je waarschijnlijk niet onbekend in de oren. Maar waarschijnlijk heb je nog nooit gehoord van FaaS (feature as a service). Uit machine code ontstonden programmeertalen. Daarna ontwikkelde programmeertalen zich tot makkelijker en sneller te gebruiken frameworks. Open source richtte zich op sneller ontwikkelen door het delen van code en het beschikbaar stellen voor hergebruik. De cloud heeft op zijn beurt veel backend processen en infrastructuur versimpelt door ontwikkelaars in staat te stellen tot het werken met service gebaseerde architecturen. FaaS bouwt door op deze ontwikkeling.

Wat is FaaS?

FaaS gaat verder op bovengenoemde trend door services aan te bieden met kant en klare functionaliteiten die eenvoudig aan de front-end gekoppeld kunnen worden. Het idee is dat veel functionaliteiten in iedere app terugkomen. Voor deze functionaliteiten hoeft het wiel niet opnieuw te worden uitgevonden. Ze zijn niet uniek en komen bijna in iedere applicatie voor. Door gebruik te maken van een FaaS provider hoeft zo’n onderdeel niet steeds opnieuw te worden ontwikkeld. FaaS stelt de ontwikkelaar in staat om te focussen op het stukje eigen technologie die de app uniek maakt. Een andere reden voor een ontwikkelaar om gebruik te maken van FaaS is snelheid. Door FaaS te gebruiken voor de niet-innovatieve onderdelen van de applicatie kunnen ontwikkelaars sneller ontwikkelen en hun applicatie sneller op de markt brengen.

Voorbeelden van FaaS

In plaats van hun tijd te besteden aan functionaliteiten die keer op keer opnieuw ontwikkeld moeten worden kunnen ontwikkelaars zich beter richten op de core functionaliteiten van de applicatie. Functionaliteiten als interactieve kaarten, realtime functionaliteit en profiel en social management zijn belangrijk maar niet uniek. Waar het om gaat en wat de app uniek maakt is hoe deze functionaliteiten gekoppeld worden en de data op een innovatieve manier wordt ontsloten door een nieuwe manier van denken zodat er unieke functionaliteit ontstaat.

Door FaaS te gebruiken wordt de kwaliteit beter

Als een ontwikkelaar gebruik maakt van een FaaS provider verbetert ook de kwaliteit van de app doordat de kennis en ervaring van een bedrijf gebruikt wordt dat deze functionaliteit als core product heeft en zich alleen op deze functionaliteit focust. Dit heeft als resultaat dat de code, de infrastructuur en het design van betere kwaliteit is dan wanneer de ontwikkelaar het zelf maakt. Door FaaS te gebruiken verbetert de ontwikkelaar dus niet alleen zijn ontwikkelsnelheid maar ook de kwaliteit van de applicatie.