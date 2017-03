Nieuwe foto toont Samsung Galaxy S8

Mobile

Na een reeks filmpjes en afbeeldingen is er nu een zeer heldere foto online gezet van de Samsung Galaxy S8. De foto toont een smartphone waarvan het scherm bijna de hele voorkant bedekt, zonder thuisknop en enkel wat ruimte bovenin voor twee camera’s en een luidspreker.

Het beeld werd online gezet door de bekende lekker Evan Blass, die daarbij schreef dat “dit is waar je op hebt zitten wachten”. Blass maakt niet expliciet dat het om een foto van de Samsung Galaxy S8 gaat, maar gezien de grote overeenkomst met eerdere lekken, kan het bijna niet anders.

Interessant detail is dat het scherm de datum 29 maart toont. Dat is de datum van een Unpacked-evenement van Samsung, waar het naar het schijnt het toestel zal onthullen. Het beeld hiernaast toont een smartphone met gebogen scherm. Volgens de geruchten komt er geen ‘platte’ variant meer van uit.

Consumenten kunnen kiezen uit een versie met een 5,8-inch en een met een 6,2-inch display. De schermratio zou 18:9 zijn, en dus overeenkomen met de keuze die LG maakte voor zijn G6-smartphone. De displays van de Samsung-smartphone zouden beschikken over een 4K-resolutie.

Naar het schijnt kiest Samsung er verder voor om de smartphones niet meer van een vingerafdrukscanner te voorzien. Daar was door het verdwijnen van de thuisknop geen ruimte meer voor en in plaats daarvan zouden gebruikers hun telefoon kunnen unlocken middels een irisscanner. Verder kunnen de smartphones draadloos opgeladen worden en zouden ze onder andere gebruik gaan maken van een een Exynos-SoC van Samsung zelf (in andere delen van de wereld waarschijnlijk de Snapdragon 835 van Qualcomm), met 4 gigabyte werkgeheugen en 64 gigabyte aan opslagcapaciteit.

Het schijnt dat het nieuwe vlaggenschip van Samsung vanaf 21 april in de winkel zal liggen.