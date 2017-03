FCC-voorzitter Ajit Pai noemt netneutaliteit “een fout”

Networking

De nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Federal Communication Commission (FCC), Ajit Pai, liet in het verleden wel vaker doorschemeren niet zo’n fan te zijn van netneutraliteit. Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona maakte hij dat eens te meer duidelijk. Pai vindt het “een fout” dat er zoiets bestaat als netneutraliteit.

Dit vertelde Pai tijdens een toespraak op het Mobile World Congress. Pai had in zijn toespraak lof voor zoveel mogelijk deregulering van het internet en liet weten dit ook hoog op de agenda te hebben staan voor de toekomst. Netneutraliteit zou volgens hem voor grote onzekerheid hebben gezorgd in de markt van breedbandinternet en ervoor verantwoordelijk zijn dat er in de Verenigde Staten minder geïnvesteerd wordt in breedband internet.

“Vandaag is de fakkel bij de FCC doorgegeven aan een nieuwe generatie die toegewijd is aan vernieuwing en verandering,” zei Pai. “We hebben vertrouwen in de decennialange consensus onder meerdere partijen over lichte regulering van het internet, die de Amerikaanse digitale economie ooit liet floreren. En we liggen op schema om die succesvolle aanpak terug te laten keren.”

Hoe de FCC dat precies voor ogen heeft en hoe ver de organisatie is als het aankomt op een terugkeer naar een tijd zonder netneutraliteit is niet zeker. Maar wel liet Pai weten dat zijn organisatie niet langer onderzoek doet naar bedrijven die consumenten dataplannen aanbieden waarbij bepaalde diensten niet afgaan van hun data. Zo zijn er aanbieders die YouTube en Spotify hiervan uitsluiten.

Waar de Verenigde Staten dus terug lijken te gaan naar een tijd zonder netneutraliteit, komen er in Europa steeds meer regels om netneutraliteit in de wet te verankeren. Het is volgens bijvoorbeeld de Autoriteit Consument & Markt van groot belang om te zorgen dat klanten zelf kunnen kiezen hoe ze gebruik maken van het internet. Daarom zijn datapakketten zonder restricties voor specifieke diensten in principe niet toegestaan, want dan wordt er onderscheid gemaakt tussen uiteenlopende vormen van internetgebruik.

Vanuit de telecomsector is hier kritiek op. In een ideale wereld voor telecomaanbieders moet er immers juist door bijvoorbeeld YouTube, Netflix en Spotify betaald worden om voorrang te krijgen op netwerken. Recent boden telecombedrijven aan de uitrol van 5G te versnellen, in ruil voor afzwakking van de wetgeving rond netneutraliteit.