Betaalde apps mogen voortaan tijdelijk gratis aangeboden worden op Google Play

In de Google Play Store konden betaalde apps tot voor kort niet gratis worden aangeboden, bijvoorbeeld als onderdeel van een tijdelijke promotie. De laagste prijs voor een app tijdens een sale bedroeg ongeveer 10 cent. Deze barrière is nu doorbroken. Google maakte onlangs officieel dat een betaalde app tijdens een promotie tijdelijk gratis aangeboden mag worden. Er zijn wel wat regels aan die nieuwe optie verbonden zodat het de Top Paid Apps lijst niet beïnvloedt. Google wil op deze manier ontwikkelaars helpen hun app succesvoller te maken in de Play Store.

Er waren al geruchten dat deze functionaliteit onderweg was maar niemand wist het zeker. Google deed geen aankondiging van deze verandering maar maakte een support pagina voor ontwikkelaars openbaar met details over het tijdelijk gratis aanbieden van een app. Voorheen was het al wel mogelijk om een betaalde app permanent gratis aan te bieden. De nieuwe optie staat een ontwikkelaar toe een app gratis aan te bieden voor een periode van één tot acht dagen. De reden dat het zo lang duurde voordat Google met een dergelijke optie kwam, heeft te maken met het feit dat het zeker wilde weten dat de Play Store Top App lijst er niet door beïnvloed zou worden. Google heeft er daarom voor gezorgd dat een download van een tijdelijk gratis app niet zal tellen als een app sale waardoor de app niet hoger in de Top Paid App list kan komen te staan.

Google werkt komend jaar aan meer nieuwe functionaliteiten voor de Play Store. “Dit is pas het begin van wat we hebben gepland. We hopen dat jullie met deze hulpmiddelen je games kunnen verbeteren, je publiek meer kunnen betrekken bij je app en je business en winst kunnen laten groeien.” schreef Paul Blankhead, hoofd product management voor Google Play in een blog post.