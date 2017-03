Microsoft lanceert samen met Acer mixed-reality headset

Hardware

Microsoft werkt hard aan verschillende vormen van augmented en virtual reality. Afgezien daarvan komt het bedrijf nu ook met mixed reality, waarin het die twee probeert te mengen. Gisteren heeft Microsoft samen met Acer een headset onthuld, en nieuwe plannen voor de Xbox.

Dit maakte Microsoft volgens de website The Next Web bekend tijdens de Game Developer’s Conference in San Francisco. Het laat iets belangrijks zien over de toekomstplannen van Microsoft, en dan vooral als het aankomt op zijn recent aangekondigde Windows Holographic-platform.

Acer presenteert headset

De eerste belangrijke aankondiging van Microsoft was een ontwikkelaarskit die het samen met Acer op de markt brengt. Het gaat om een mixed-reality headset, die gebruikmaakt van Windows. Het product van Acer, hieronder afgebeeld, biedt de gebruiker twee lcd-schermen met elk 1.440 bij 1.440 pixels, met verversingssnelheid van 90Hz.

Het apparaat is verder voorzien van een HDMI 2.0 en USB 3.0-ingang. HDMI wordt gebruikt voor het overzetten en verwerken van beelden en de USB-ingang is er voor data. Ook heeft Acer de headset voorzien van een 3,5mm aux-ingang voor audio en microfoon.

Zoals al uit de lcd-schermen blijkt, beschikt de headset niet over een transparant scherm. In plaats daarvan zijn er twee camera’s geïntegreerd aan de voorkant, die beelden van de omgeving doorzetten naar de schermen.

Mixed-reality naar Xbox

Dan is er nog een ander nieuw plan van Microsoft. Dat wil in 2018 mixed-reality naar de Xbox en de krachtiger Project Scorpio gaan brengen. Om wat voor content het precies moet gaan is niet bekend, maar waarschijnlijk biedt de headset van Acer een indicatie voor wat er verwacht mag worden.

Het lijkt vrij waarschijnlijk dat de Xbox-headset van Microsoft geleverd wordt door andere fabrikanten en speciale game-ervaringen biedt. Microsoft heeft al laten weten tijdens de Build Conference die het in mei organiseert meer nieuws bekend te maken over mixed-reality. De eerste dev-kits van Microsoft en Acer komen deze maand al uit.