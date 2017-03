Google lanceert in alle stilte zakelijke videoconferencing-app Meet

Business

Google heeft zonder veel poeha zijn nieuwe videoconferentie-app Meet gelanceerd. Het is een zakelijke variant van Google Hangouts en speciaal ontwikkeld voor HD-videomeetings. Het platform is zowel in een browser als op mobiele telefoons te gebruiken.

De site die Google volgens TechCrunch online gezet heeft is meet.google.com en lijkt veel op de startpagina van Hangouts. Het grote verschil zit ‘m echter in de afwezigheid van mogelijkheden om te chatten of te telefoneren. In plaats daarvan kan je op de Meet-pagina een code invoeren om je bij een conferentie te voegen, of om te zien welke conferenties er gepland zijn.

Waar Hangouts het aantal gebruikers dat mee doet aan een videogesprek begrenst tot tien, is het bij Meet mogelijk om met dertig mensen tegelijk te telefoneren. Tijdens gesprekken is het mogelijk om te zien wie er allemaal deelnemen, wie er aan het praten is en hoe je de betreffende persoon individueel kunt bereiken. Veel andere mogelijkheden dan het bellen met andere mensen zijn er nog niet.

Google heeft de applicatie nog niet officieel aangekondigd. Op dit moment is enkel de website live en de app in de store van Apple. Mogelijk komt dit omdat Google nog kijkt naar wat het precies met Hangouts wil doen. Het bedrijf besloot in januari zijn focus met Hangouts te verleggen van consumenten naar bedrijven. De komst van Meet past in deze strategie. Het zou op termijn de vervanger van Hangouts kunnen worden.