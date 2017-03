OKI breidt serie kleurenmultifunctionals uit met MC563dn

Hardware

OKI Systems heeft een nieuwe multifunctionele kleurenprinter onthuld die het binnenkort op de markt brengt. Het gaat om de MC563dn, een nieuw model in de kleurenreeks, dat niet alleen over een hoge afdruksnelheid beschikt, maar ook extra beveiligingsfuncties heeft.

Met de MC563dn kunnen 30 pagina’s per minuut afgedrukt worden, met een hoge kwaliteit: 1200 x 1200 dpi. De capaciteit van de papierlade is 250 vellen in het standaardvak en er zijn maximaal twee lades voor 530 vellen papier. Er kan dubbelzijdig geprint worden. De lancering volgt als aanvulling op eerdere apparaten in de MC500-series en is er om een brede markt aan te spreken.

“De nieuwe serie kleurenprinters en multifunctionals die OKI in oktober vorig jaar introduceerde, doet het bijzonder goed. De MC563dn is daarin een grote aanwinst omdat het dezelfde prestaties en beveiligingsfuncties biedt als de M573dn smart MFP,” vertelt OKI Systems-countrymanager Erwin Bader.

De MC563dn is niet alleen uitgerust met de mogelijkheid om extra snel te printen, maar ook over dezelfde beveiliging als andere apparaten in de MC500-reeks. Het gaat dan onder meer om een functie die het enkel voor geautoriseerde medewerkers mogelijk maakt om documenten te openen. De functie Private Print maakt het mogelijk documenten versleuteld door te sturen, af te drukken en de printbestanden te wissen.

Verder beschikt de MC563dn-machine over een gigabit ethernetaansluiting en ondersteunt Google Cloud Print 2.0. Verder is hij compatibel met AirPrint van Apple. Het afdrukken via mobiele apparaten is dus ook gewoon mogelijk.

Bader vertelt in zijn toelichting verder nog dat de “MC563dn […] een kosteneffectieve aanvulling op de serie” is. “Organisaties hebben hiermee een robuuste en betrouwbare kleurenmultifunctional met extra functies.”

Afgelopen januari bekeken we een iets hoger gepositioneerd model in de MC500-serie. Het ging om de OKI MC573dn multifunctional, die we beoordeelden met een 8,4. Geprezen werden onder meer de uitbreidings- en beheermogelijkheden en de goede prijs per pagina. Die volledige recensie kan je hier lezen.