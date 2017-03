Coders Co introduceert Rax, een programmeertaal om gedragsdata mee te analyseren

Apps & Software

Vandaag introduceert Coders Co, een vooraanstaand team data wetenschappers hun programmeer taal Rax. Rax is een scripting programmeertaal die zich richt op het verwerken van ongestructureerde gedragsdata om bijvoorbeeld hypotheses mee te toetsen. Rax is een mix van relationeel, regelmatige en temporele algebra. De programmeertaal stelt data analisten in staat om gedragsdata te onderzoeken en hier informatie uit te halen. Hierbij gaat het vooral om gedragsdata van klanten, ook wel bekend als de customer journey. Marketeers en marketing strategen kunnen met deze informatie sneller handelen en betere conclusies trekken. Op dit moment ontbreken vaak belangrijke details of ligt er een focus op de verkeerde informatie. Met Rax komt hierin verandering.

Rax is gebaseerd op relationele algebra. Relationele algebra is het theoretische fundament voor relationele databases. In Rax wordt data verwerkt door gebruik te maken van klassieke set operators (zoals union of intersection) en relationele operators (zoals selection, projection en aggregatie). Daarbovenop heeft Rax een geavanceerd systeem van temporele types en operators die Rax erg geschikt maken voor het analyseren van gedragsdata, omdat deze meestal een tijdselement bevatten.

Rax is een functionele programmeertaal, wat betekent dat Rax programma’s uitgevoerd worden door mathematische functies te evalueren. Er zijn geen globale variabelen die kunnen veranderen. Rax is een taal die werkt met een interpreter. Dit betekent dat je een Rax interpreter nodig hebt om Rax scripts te kunnen uitvoeren. De Rax interpreter werkt op een SQL gebaseerd relationeel database systeem. Dat betekent dat Rax de Rax interpreter data sets opslaat in een SQL database en handelingen op deze database vertaalt in SQL queries. Rax kan ook gebruikt worden op al bestaande tabellen in een database.

Eigenlijk kun je Rax zien als een add-on op je SQL database. Het is eenvoudig om resultaten die geproduceerd zijn door Rax te exporteren naar een Excel file. De programmeertaal werkt ook in combinatie met databases als Amazon Redshift of Snowflake, waardoor Rax code petabytes aan data kan verwerken.