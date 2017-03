Grote storing clouddienst Amazon Web Services veroorzaakt door menselijke fout

Services

De clouddienst Amazon Web Services (AWS) was dinsdag een groot gedeelte van de dag offline, hierdoor waren Amerikaanse websites zoals Slack, Buzzfeed en Medium zo’n vier uur lang niet bereikbaar. Enkele dagen later heeft moederbedrijf Amazon de oorzaak van deze storing bekend gemaakt. Een menselijke fout zou de storing namelijk veroorzaakt hebben.

In een open brief aan al haar klanten heeft AWS opheldering gegeven: “op de ochtend van 28 februari heeft ons supportteam een aantal servers offline gehaald vanwege onderhoud aan ons factureringssysteem. De handelingen die daarvoor zijn verricht, waren geheel uitgevoerd volgens ons protocol. Eén commando is echter verkeerd ingetikt, waarna te veel servers verwijderd zijn.” Het verwijderen van deze servers leidde tot een kettingreactie die uiteindelijk een groot deel van de Amazon clouddienst offline haalde. Na ongeveer vier uur wist een team van AWS het probleem te verhelpen en kwam de dienst langzaam weer op gang.

De clouddienst van Amazon maakt het mogelijk om relatief goedkoop een groot aantal servers ter beschikking te krijgen. Door deze dienst konden bedrijven zoals Netflix, Spotify en Snapchat de afgelopen jaren extreem snel groeien. Opmerkelijk genoeg bleven deze websites wel online, maar hadden gebruikers last van langere laadtijden en slechte bereikbaarheid. Ook de bekende website Is It Down Right Now, waarop bezoekers kunnen zien of een populaire website te maken heeft met een storing, was enkele uren niet bereikbaar.

De storing komt op een ongelukkig moment, gezien de concurrentiestrijd waarin het bedrijf zich momenteel bevindt. De afgelopen jaren is de vraag naar cloudhosting enorm toegenomen en met een verwachte omzet van $16 miljard dit jaar is Amazon de marktleider op dit gebied. Concurrenten als Google en Microsoft liggen echter op de loer en hebben een groot aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen afgelopen. Het is nog niet bekend of Amazon een compensatie aanbiedt voor de downtime van haar cloudservers.