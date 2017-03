Atos lanceert extra beveiligde telefoon voor professionals

Security

Atos komt met een smartphone speciaal ontwikkeld voor professionals. De telefoon maakt volgens het bedrijf “volledig beveiligde communicatie” mogelijk. De Bull Hoox-smartphone is ontworpen en wordt beheerd door Atos.

Hoox combineert privacy met een intuïtieve gebruikservaring. Het is volgens Atos een complete oplossing die een veilige communicatie mogelijk maakt via alle denkbare applicaties, apparaten en infrastructuur. Daarvoor zijn er een aantal door Atos zelf ontwikkelde communicatietools ingebouwd die voor de beveiliging moeten zorgen.

Er is dan ook geprobeerd een balans te vinden tussen twee moeilijke factoren: enerzijds moet de Bull Hoox eenvoudig in gebruik zijn, maar tegelijk zo veilig mogelijk. Daarom heeft Atos gekozen om zijn eigen Hoox-oplossingen te gebruiken. Die worden gebruikt door onder meer de defensie-industrie en internationale organisaties.

Aangezien de Hoox smartphone gericht is op zakelijke gebruikers, zijn er een aantal op bedrijven gerichte functies toegevoegd. Zo heeft Atos een aantal collaboratieve toepassingen ontwikkeld, waaronder multi-user voice conferencing, group instant messaging en voicemail. Daarbij maakt het gebruik van bestaande apps, waar die mogelijkheden in geïntegreerd zijn.

Ook zorgt Atos ervoor dat de Hoox-smartphone, overigens een Android-toestel, toegang heeft tot een specifieke applicatiewinkel, die verschilt per organisatie. Dat zou het in principe extra veilig moeten maken, want gebruikers kunnen dan enkel applicaties gebruiken die veilig genoeg worden geacht door het bedrijf zelf.

De Android-toestellen beschikken over end-to-end beveiliging en zijn volgens Atos daarmee beveiligd tegen inbreuken van buitenaf, ook als de smartphone kwijt is of wordt gestolen. Hoox wordt beveiligd en beheerd door experts van Atos en is verkrijgbaar op basis van “as a service” en “on premise”.