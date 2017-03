T-Mobile publiceert jaarcijfers over 2016

Business

T-Mobile heeft de totale omzet over 2016 zien dalen met 4,5 procent ten opzichte van 2015. Dat staat te lezen in het jaaroverzicht dat de telecomgigant gisteren openbaar maakte. Met hun zogenoemde Challenger-strategie groeide het bedrijf met 183.000 postpaid abonnementen, waarvan er 71.000 bijkwamen in vierde kwartaal. Het aantal vaste-netwerklijnen groeide in 2016 naar 164.000 als gevolg van de overname in december van Vodafone Thuis, inmiddels omgedoopt tot T-Mobile Thuis. Mede daardoor steeg de omzet in het vierde kwartaal met 4,7 procent. Ondanks de significante stijging daalde de EBITDA met 28,4 procent. De daling is toe te wijden aan de agressieve investeringen in marketing, sales en netwerk.

Mobiele telefonie

Het aantal postpaid-klanten van T-Mobile Nederland steeg in 2016 met 183.000. Hiervan kwamen 54.000 nieuwe klanten in het derde kwartaal, en 71.000 in het vierde kwartaal. De omzet over het gehele jaar daalde in 2016 echter met 4,5 procent. Die daling is veroorzaakt door de hevige concurrentie op de telecommunicatiemarkt. Hierdoor zijn zowel data als bellen goedkoper geworden voor klanten. Door de sterke stijging van het aantal klanten steeg de omzet in het vierde kwartaal tot 356 miljoen euro. Een stijging van 4,7 procent ten opzichte van de €340 miljoen in het vierde kwartaal van 2015.

Søren Abildgaard, CEO T-Mobile Nederland is zichtbaar tevreden: “We hebben in de tweede helft van het jaar zichtbaar beter gepresteerd. De in mei 2016 aangekondigde strategiewijziging, ondersteund door moederbedrijf Deutsche Telekom, heeft ons de ondernemingsvrijheid en slagkracht gegeven voor een agressieve challenger-strategie. Hiermee hebben we het op ons genomen om de beperkingen binnen de telecom radicaal weg te nemen en onze klanten de vrijheid op mobiel internet te geven.” T-Mobile heeft in 2016 extra investeringen gedaan in de ontwikkeling en lancering van onconventionele proposities als Datavrije Muziek, Dataroamen uit je Bundel, 4G voor Thuis en Go Unlimited. “Met de groei van het aantal klanten en de toenemende klantenloyaliteit zijn we op de juiste weg”, doelt Abilgaard op de groei van 10,2 procent in het consumentensegment en de 18 procent stijgende klantenloyaliteit in de zakelijke markt.

Best in Test

T-Mobile Nederland, onderdeel van Deutsche Telekom, is met 3,7 miljoen klanten een van de grootste aanbieders van mobiele telecommunicatie voor consumenten en zakelijke klanten. Het netwerk van T-Mobile is in maart 2016 door P3 uitgeroepen tot “Best in Test” van Nederland. Het is het resultaat van jarenlange investeringen in innovatie, dekking, capaciteit en snelheid. In 2016 steeg het dataverkeer op het netwerk van T-Mobile met 55 procent, als gevolg van de groei van het aantal klanten, nieuwe proposities en een verandering in het klantengedrag. Klanten verkiezen steeds vaker 4G boven Wi-Fi, iets waar T-Mobile handig op inspeelt.