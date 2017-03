Verkoop van servers blijft dalen volgens Gartner

Business

De opkomst van hosting en virtualisatie in de cloud zorgt al enige tijd voor een duidelijk dalende trend in verkopen van servers. Ieder kwartaal doet onderzoeksbureau Gartner uit de doeken hoe het is gesteld met dit segment van de markt in een speciaal hierop gericht onderzoek. Daaruit blijkt dat er in het afgelopen jaar een jaar-op-jaar daling is geconstateerd in de omzet van 1,9% in het laatste kwartaal van 2016. Ook het daadwerkelijk geleverde aantal servers liet een daling zien van 0,6% in datzelfde kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal het jaar ervoor.

Deze daling is al enige tijd aan de gang en heeft meerdere oorzaken. Allereerst is er zoals gezegd een overduidelijke gang richting virtualisatie en de cloud gaande. Waren het voorheen alleen de ‘nieuwe en hippe’ bedrijven die dit deden, bijvoorbeeld Netflix, inmiddels zien we ook meer traditionele partijen de overstap maken. Tijdens een persbijeenkomst van AWS waar wij enige tijd geleden bij aanwezig waren, werd als voorbeeld General Electric (GE) gegeven. Dat is in veel opzichten een traditioneel technologiebedrijf, maar dat zit nu ook midden in de overstap naar de clouddiensten van Amazon.

In onze regio (EMEA), was de teruggang overigens nog veel sterker dan de wereldwijde trend. Hier nam de omzet af met niet minder dan 11,4% in het laatste kwartaal van 2016 ten opzichte van datzelfde kwartaal een jaar eerder. De tweede helft van 2016 was sowieso povertjes voor leveranciers van servers. Over het hele jaar was de omzet 8% lager. Naast de gang naar virtualisatie en de cloud spelen volgens Gartner ook politieke en economische onzekerheden een rol in dit verhaal, maar dat zal eigenlijk altijd wel zo zijn.

De gang richting cloud hosting van zowel HP als Cisco in de afgelopen jaren geeft aan dat de traditionele server-leveranciers deze trend uiteraard ook hebben gezien. Zowel HP als Cisco hebben hun platformen echter alweer stopgezet. Ook een partij zoals Rackspace focust inmiddels meer en meer op de partnerships die het heeft met Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) en niet meer op de eigen cloudomgeving. Het lijkt erop dat een goede serverleverancier dus niet per se ook een succesvolle cloud hosting partij is.