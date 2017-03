Google integreert vertaalfunctie in toetsenbord

Apps & Software

Het toetsenbord van Google, Gboard, krijgt een belangrijke nieuwe functie. Voor het eerst wordt het mogelijk om direct tijdens het typen teksten te vertalen. Gebruikers van het toetsenbord hoeven dus niet meer eerst naar de Google Translate-app te surfen, alvorens ze een tekst kunnen vertalen.

Als je in Gboard 6.1 de rij met opties opent, is daar een icoontje beschikbaar waarmee je van Google kan vragen om de tekst te vertalen. Daarvoor stuurt Google de geselecteerde tekst eerst naar zijn servers, waarna de vertaling teruggestuurd wordt. Een handige feature als je veel in het buitenland zit en de taal nog niet helemaal machtig bent.

Deze feature werkt dus alleen als je verbinding hebt met het internet. Gebruikers die een taal offline hebben opgeslagen in Google Translate, kunnen de functie alsnog niet offline gebruiken. Of die integratie er komt is niet helemaal zeker, maar de kans lijkt groot dat Google er uiteindelijk voor kiest dit ook binnen Gboard mogelijk te maken. Al zal de vertaling via de online service van Google waarschijnlijk altijd beter zijn, online is meer machine learning en kennis aanwezig voor de vertalingen. Overigens gaat het op dit moment nog om een bètaversie, maar volgens Android Police komt de functie snel naar het toetsenbord.

Een andere nieuwe functie is dat Gboard nu beschikt over een beter themascherm. Het is al een tijdje mogelijk voor gebruikers om de achtergrond van Gboard een andere kleur te geven, of een foto op de achtergrond te plaatsen. In de nieuwe versie is deze functie uitgebreider gemaakt en is er onder meer onderscheid gemaakt tussen kleurenthema’s, recent gebruikte thema’s en landschapmodi.