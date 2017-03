Spotify heeft nu 50 miljoen betalende abonnees

Business

Muziekstreamingdienst Spotify maakt een opmerkelijk snelle groei door. Het aantal betalende abonnees is in een half jaar tijd met een kwart toegenomen. Had de Zweedse dienst in september nog 40 miljoen betalende abonnees, vandaag meldt het bedrijf dat het er nu in totaal 50 miljoen zijn.

Hoe dat aantal zo snel gegroeid is maakte het bedrijf niet bekend, maar vermoedelijk zal het te maken hebben met een aantal nieuwe abonnementen die het introduceerde. Zo is er nu een voordelig familieabonnement, waardoor tot zes mensen tegelijk een abonnement afsluiten en daardoor goedkoper gebruik kunnen maken van de dienst.

Ondanks die bijzondere groei, heeft Spotify te maken met groeiende concurrentie. De muziekstreamingmarkt raakt steeds voller, met grote aanbieders die elk proberen exclusieve rechten te bemachtigen op muziek. Zo is er Apple Music, dat ondertussen 20 miljoen betalende abonnees heeft. En ook Amazon mengde zich onlangs in de strijd.

In een poging zich te onderscheiden van die concurrentie, zou Spotify nu bezig zijn met een nieuwe dienst. Het gaat om een speciale Hi-Fi service, waarvoor zo’n vijf tot tien dollar extra betaald moet worden dan de standaardprijs voor Spotify Premium. De precieze prijs daarvan is nog niet bepaald, blijkt uit berichtgeving van onder meer The Verge. De Hi-Fi service zou muziek streamen in cd-kwaliteit en daarmee beter zijn dan de huidige muziek die aangeboden wordt. In de uitnodiging die Spotify aan diverse gebruikers stuurde, noemt Spotify het “de ultieme muziekervaring”.