Google lanceert later dit jaar opvolgers Pixel-smartphones

Later dit jaar brengt Google de opvolgers van zijn Pixel-smartphones uit. Net als de eerste toestellen, zullen ook de nieuwe toestellen high-end smartphones worden. Dit vertelde Google’s hardwarebaas Rick Osterloh tijdens het Mobile World Congress in Barcelona. Wanneer de smartphones precies verschijnen is nog niet bekendgemaakt.

Osterloh deed zijn uitspraken tegenover de website Androidpit. “Er is een jaarlijks ritme in de (smartphone)industrie. Dus je kunt erop rekenen dat wij het volgen.” Daarop vertelde Osterloh dat we “dit jaar op opvolgers” mogen rekenen, al is er nog geen datum bekend. Daarmee wordt eens te meer duidelijk dat Google niet van plan is de Pixel-smartphones als eenmalig experiment uit te brengen.

Net als de eerste toestellen, moeten ook de opvolgers high-end toestellen worden. De bedoeling is dat dit ook in de toekomst zo blijft: de Pixel-smartphones moeten een showcase blijven om te laten zien wat er allemaal mogelijk is met Android. Daarom kiest Google er voor om geen goedkopere toestellen te maken, dat laat het over aan andere fabrikanten.

De Google Pixel en de Pixel XL werden in oktober vorig jaar aangekondigd. De Pixel beschikt over een 1080p 5-inch scherm en de Pixel XL over een Quad HD-paneel met 5,5-inch scherm. De toestellen draaien allebei op de Snapdragon 821 processor en beschikken over goede camera’s, Google Assistant, onbeperkte cloudopslag en virtual reality-mogelijkheden.

De Pixel-smartphone kost 759 euro, de Pixel XL 899 euro. De toestellen zijn nog niet te koop in Nederland en het is ook niet zeker of die uiteindelijk hierheen komen. Wel zijn ze via bepaalde kanalen te krijgen in Nederland.