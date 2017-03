Online uitgaven in 2016 flink gestegen

Business

In 2016 hebben Nederlandse consumenten voor 20,16 miljard euro uitgegeven bij online webwinkels. Dat staat in het laatste rapport van de Thuiswinkel Markt Monitor, in opdracht van Thuiswinkel.org. Het bedrag is een stijging van 23 procent ten op zichte van de uitgave van een jaar eerder. Vooral lifestyle producten en schoenen doen het goed online, net als IT, food- en nearfoot producten.

Nederlandse consumenten besteedden in het vierde kwartaal van 2016 aanzienlijk meer dan de voorgaande jaren. 82 Procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder heeft in het laatste kwartaal één of meerdere online aankopen gedaan. In totaal waren de aankopen in kwartaal vier goed voor 6,15 miljard euro; Een groei van 27 procent ten op zichte van het laatste kwartaal van 2015. Van die 20,15 miljard euro in 2016 werd 11,01 miljard euro uitgegeven aan producten als IT, schoenen, kleding en telecom. 9,15 Miljard euro werd uitgegeven aan reizen en tickets voor evenementen. Dit betekent een stijging van 19 procent ten op zichte van het jaar ervoor, tegen 25 procent stijging voor producten.

De groei in de online bestedingen zorgde echter niet voor een daling van het aantal producten in diensten in fysieke winkels. In 2016 werd slechts 1 procent minder uitgegeven, waardoor de offline verkopen vrijwel stabiel zijn gebleven. De online groei is dus de voornaamste reden van de groei van het aantal consumentenbestedingen in de detailhandel in het afgelopen jaar. De stijgende omzetcijfers in de detailhandel (+ 2,4 procent, bron: CBS) worden dus in grote mate bepaald door de stijgende verkopen in online winkels.

Schoenen stonden in 2016 met stip op één. Online werd voor 926 miljoen euro aan aan schoenen besteedt, een stijging van 44,23 procent ten opzichte van de 642 miljoen euro in 2015. Het aantal online aankopen stijgt echter iets harder (+ 49 procent) vergeleken met de totale bestedingen. Hieruit is op te make dat de gemiddelde prijs per online aankoop iets aan het dalen is (- 3 procent).

“De online bestedingen zijn in 2016 opvallend sterk gegroeid in vergelijking met voorgaande jaren”, aldus Gino Thuij van onderzoeksbureau GfK, dat het onderzoek heeft uitgevoerd. “Dit is vooral te verklaren door een aantrekkende economie, een stijgend consumentenvertrouwen en het verdwijnen van belangrijke retailformules in de winkelstraat.”