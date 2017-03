Chatbots moeten een beter lange termijn geheugen krijgen.

Apps & Software

Chatbot zijn overal en de ontwikkeling gaat snel. Je zien constant verbeteringen op het gebied van UI, conversational flow en functionaliteiten. Er is echter een ding waar het bij veel chatbots nog aan ontbreekt, namelijk een goed geheugen. Door een chatbot persoonlijke voorkeuren te laten onthouden, en ‘states’ te laten opslaan ontstaat een betere gebruikerservaring en hoeft een gebruiker bij terugkomst naar de bot niet steeds het hele proces te doorlopen.

Stel je voor dat je regelmatig online pizza’s bestelt. Heel handig natuurlijk als je dit kan doen via een chatbot. Echter, je kunt dit ook via een app doen. Niemand zal een chatbot gebruiken als het proces net zo snel of langzamer gaat dan met een app. Wanneer een chatbot je voorkeuren onthoudt en je bij de volgende keer dat je naar de chatbot vraagt of je je vorige bestelling nogmaals wilt plaatsen of je relevante aanbiedingen kan doen op basis van je opgeslagen persoonelijke voorkeuren is dat toegevoegde waarde ten opzichte van vele apps.

Het maken van een geheugen is eigenlijk het slim opslaan van gebruikersdata. Het gaat om wat je doet met de data die belangrijk is. Hedentendage zijn er heel veel mogelijkheden om slim gebruik te maken van databases om een intelligent opslagsysteem te maken. Het slim gebruiken van opgeslagen gebruikersdata kan leiden tot een grote verbetering in de gebruikerservaring. Het gebruik van een chatbot moet voordelen hebben ten opzichte van het gebruik van apps. Niemand wil langer over het proces doen en tot de conclusie komen dat het eindresultaat hetzelfde is als bij het gebruik van een app.

Daarnaast is het opslaan van de juiste gegevens belangrijk voor user engagement. Een gebruiker zal eerder blijven terugkeren als deze het gevoel het heeft dat hij bij ieder bezoek waardevolle informatie voorgeschoteld krijgt op basis van zijn voorkeuren. Om dit te bereiken is het opslaan van de juiste informatie en het slim presenteren hiervan van cruciaal belang.