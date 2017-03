Lenovo blijft toch smartphones onder Motorola-naam maken

Mobile

Het zijn verwarrende tijden voor fans van Motorola. Toen het bedrijf in januari vorig jaar overgenomen werd door Lenovo, liet dat weten dat de merknaam zou verdwijnen. In plaats daarvan zou Moto by Lenovo leidend worden. Maar nu is er weer een andere beslissing genomen en verdwijnt juist Lenovo als merknaam voor smartphones. Toestellen van het Chinese bedrijf worden in de toekomst enkel aangeduid als Motorola.

Tijdens een interview met CNet vertelde Motorola-baas Aymar de Lencquesaing dat het bedrijf zichzelf in “2016 getransformeerd heeft. We hebben nu helderheid over hoe we onszelf presenteren.” Men heeft ervoor gekozen de Motorola-merknaam te houden, wegens de bekendheid die het wereldwijd heft.

Lenovo zal uiteindelijk in alle regio’s van de wereld overstappen naar de merknaam Motorola. Dit zal niet overal even snel gebeuren. In Brazilië is Motorola bijvoorbeeld een sterk merk en in Rusland is juist Lenovo sterk. Daar maakt het bedrijf dan ook verschillende keuzes wat betreft het tempo waarmee de overgang ingezet wordt.

Analist Maribel Lopez van Lopez Research vindt het een goed plan van Lenovo. “Motorola is een iconisch merk dat stond voor kwaliteit en innovatie. Het was een slecht plan om die merknaam te dumpen,” aldus Lopez. Wellicht dat het behouden van de Motorola-merknaam helpt bij het terugwinnen van marktaandeel. De afgelopen tijd is Motorola verdwenen uit de top vijf smartphonefabrikanten en voorbijgestreefd door Huawei en Oppo.

Het is de uitgesproken intentie van Lenovo en Motorola om dat marktaandeel weer terug te winnen. Dat wil men doen door het oorspronkelijke merk weer terug op de markt te plaatsen en de consument het te laten associëren met premium smartphones. “Geef ons twaalf maanden en iedereen in de Verenigde Staten kent het nieuwe Motorola,” zegt marketinghoofd Jan Huckfeldt.

Dat zal overigens niet gebeuren middels smartwatches, want daar stopt Motorola in z’n geheel mee. Met de Moto 360 had het bedrijf een bescheiden succes in handen, maar niet genoeg om een opvolger te rechtvaardigen. In plaats daarvan gaat het bedrijf investeren in nieuwe modellen van zijn Moto Z-serie smartphones, een modulair toestel waar add-ons op kunnen worden geklikt.